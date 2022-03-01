«Мир порядочнее не стал, но военные действия нужно прекращать»

«Прежде чем написать о происходящем, думаешь о родителях тех ребят, чьи дети воюют на Украине. Потому, что твои родители были на их месте во время войны в Афганистане, где в 30 лет погиб их старший сын - гвардии капитан Батожап Батуев.

Мир добрее и порядочнее не стал, мы живём во время двойных стандартов и предельного цинизма. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия тому пример. Война на Украине - проявление и продолжение реальностей сегодняшнего миропорядка, если нейтральная Финляндия разрешает Эстонии поставлять Киеву гаубицы 122-го калибра.

О чреватости расширения границ НАТО предупреждали в самих США и в странах - членов альянса. О всех обстоятельствах, приведших к этой войне, мы узнаём позже, но её нужно останавливать. Руководству Украины решение нужно принимать самостоятельно, и с нашей стороны должна быть проявлена настойчивость. Осуждать или односторонне поддерживать, не будучи там, не сложно. Мы должны быть едины во мнении о прекращении военных действий».

Фото: «Номер один»