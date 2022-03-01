Татьяна Думнова: «Объединиться и не паниковать»

В Бурятии, как и в России, также как и среди мирных жителей Украины, нет равнодушных к происходящим событиям. Так сложилось, что наше общество раскололось во мнении относительно происходящих событий, констатирует на своей странице в Facebook заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.«Одни, занимая позицию обывателя, обеспокоены личным спокойствием и благополучием. Они предпочитают не разбираться в сложившейся ситуации, выбирая позицию страуса. Они считают - при таком молчании нас не тронут, потому что мы живем в защищенной стране.А вы знаете о том, что США бомбили и Россию в период Корейской войны (1950 год)? Пять авиабаз в Приморье разбомбили! Это в истории не преподается, но это известный факт. Поэтому говорить о том, что нас не коснется неправильно – коснется. Они ни перед чем не остановятся!Другие, которых большинство в республике, переживают за будущее своих детей, опасаются дальнейшего ухудшения уровня жизни. Неопределенность ситуации толкает жителей к панике и депрессии, и вполне ожидаемых неадекватных высказываний в социальных сетях. Наших граждан можно понять. Да, все мы осознаем, что наступает крайне тяжёлая ситуация. Она вынужденная и болезненная. Ее нужно дотерпеть до конца. Иначе это всё будет бессмысленно.Наша республика далека от театра военных действий, но там наши люди. Там, наши 36-я армия, 11-я десантно-штурмовая бригада. Наша поддержка – это то, что, в принципе, нужно и стране и тем, кто выполняет воинский долг.Третьи, умничают и осуждают сепаратизм, считая, что эти проблемы должна решать сама Украина. Они оказались заложниками информационной войны. Неонацисты разжигают ненависть к русским через мощную машину украинской пропаганды при поддержке Запада. Все сценарии для них пишут за океаном, а там не хотят прекращения войны.Что всех нас объединяет? Понимание того, что война – это страх, боль, крики и плач матерей, детей, жен, потери близких людей и воинов, отдавших свой долг Родине. Война — это страшно.К сожалению, мы привычно закрывали глаза на страдания тысячи мирных жителей в других государствах, погибающих от ведения локальных войн со стороны стран НАТО. В течение 8 лет мы вычеркивали из памяти постоянные смерти на Донбассе. Потому что, это было не у нас. Это далеко. Это нас не касалось. Но мы помним военные события в Югославии. Белград, стал столицей Сербии, когда еще США не было. Нормальный, цивилизованный европейский город. Но ничто никого не остановило.Почему сегодня, когда Россию окружили плотным кольцом экономических санкций? Почему близкие к нашим границам государства напичкали оружием? Почему многие стыдятся за российское государство, которое отстаивает свою безопасность и суверенитет? Может пора вспомнить историю?После развала СССР западные эксперты и военные регулярно высказывались против расширения на восток военных баз НАТО. На деле же, никто из них не стремился откатывать военную инфраструктуру от границ России.Вашингтон постоянно указывал место России в системе геополитических координат – наша страна должна ограничиться поставкой ресурсов для развитых рынков. А по умолчанию должна быть слаборазвитой страной. Сильная Россия — угроза для Запада.И в настоящее время, они продолжают накачивать оружием новые государства, граничащие с нашими территориями. Никому из них не приходит в голову каяться за милитаризацию США. Они учат быстро и эффективно решать проблемы с собственной безопасностью, если на границах неспокойно. Так как это было на Кубе, в Панаме, Никарагуа, Гаити, Доминикане, Гренаде. И даже не только на своих границах: в Ираке, Афганистане, Ливии, Йемене, Пакистане, Камеруне, Корее, Либерии, Югославии, Вьетнаме. И это не оправдание — это факты.Для них Украина - российское «подбрюшье», из которого быстрее всего можно достигнуть его «сердца», а мы получим чувствительный удар по ее стратегическим интересам России.Украина еще не вступила в блок НАТО, а на ее территории уже было размещено 10 баз США. Одна из которых, самая приближенная к Москве. С этой точки до Москвы 5 минут лёта.И Россия реально встала под удар. На границах с Россией стоит 35 бактериологических лабораторий США. В Прибалтике, Грузии, Украине… А зачем на границе с Россией ставить бактериологические лаборатории? Может быть, фон для исследований лучше, и все вирусы вокруг России сосредоточены?Понятно, что ведется осознанная и методичная подготовка к возможному глобальному нанесению удара по России.Вы думаете - они хотят установить демократию на Украине? Нет, конечно. Хотят, чтобы у нас был конфликт с Украиной. План у них простой, за счет военного конфликта ослабить Россию, и страны бывшего Советского Союза. Многополярный мир для них – кость в горле. Их позиция - США были и должны остаться гегемоном власти, одним на весь мир.Жестокие санкции, обрыв переговоров по стратегической безопасности, частичная изоляция, единение западного лагеря, шокированные европейские партнеры, остановка сертификации «Северного потока — 2», разрыв бизнес-связей, санкции против крупнейших государственных банков — вряд ли такого результата наша страна ждала от начавшихся в прошлом году широких переговоров России и Запада.Россия никогда не начинала войну, считая, что любой худой мир всегда лучше хорошей войны. Мы платим самую высокую цену за навязанный военный конфликт. Гибнут русские люди по обе стороны фронта. Нас приперли к стенке и не оставили иных вариантов. Придет время, когда граждане всех стран мира осудят моральную правоту тех, кто является истинным виновником кровопролития между братскими народами.В это сложное время нам важно, жителям Бурятии, бизнесу и органам власти объединиться. Не паниковать. Правительство Бурятии по заданию главы республики Алексея Цыденова принимает комплекс мер для жизнеобеспечения граждан, поддержки при ведении предпринимательской деятельности в Бурятии. Это время нужно пережить. Другого нам не дано».Фото: «Номер один»