В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах

В Бурятии заболеваемость COVID-19, по результатам эпидемиологического анализа, продолжает снижаться. Так, на прошлой неделе снижение заболеваемости отмечалось во всех возрастных и социальных группах, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.«Да, за восьмую календарную неделю у нас заболеваемость COVID-19 в республике в целом снизилась на 20% по сравнению с седьмой календарной неделей. Снижение идет во всех возрастных и социальных группах. При этом, к сожалению, рост на 11% фиксируется среди школьников, - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев, - Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям образовательных учреждений – необходимо четко соблюдать все профилактические меры, регламентированные санитарными правилами и рекомендациями, в образовательных организациях. А при регистрации в классе или группе детского сада 20% и более заболевших детей необходимо решать вопрос о приостановлении учебного и воспитательного процесса. Ведь COVID-19 никуда не ушел, а здоровье наших детей и граждан превыше всего».С целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях остается актуальным строгое выполнение профилактических мероприятий:- организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков и графику посещения столовой;- закрепление за каждым классом отдельного кабинета, проведение занятий в актовом, спортивном залах, библиотеке только для одного класса;- запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами);- проведение качественного ежедневного «утреннего фильтра», соблюдение дезинфекционного режима, правил личной гигиены;- использование средств индивидуальной защиты персоналом пищеблоков.Фото: Роспотребнадзор