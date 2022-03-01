Общество 01.03.2022 в 14:41

В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах

Роспотребнадзор потребовал от них строгого соблюдения профилактических мероприятий
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Текст: Номер один
В Бурятии растет заболеваемость COVID-19 в школах
В Бурятии заболеваемость COVID-19, по результатам эпидемиологического анализа, продолжает снижаться. Так, на прошлой неделе снижение заболеваемости отмечалось во всех возрастных и социальных группах, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

«Да, за восьмую календарную неделю у нас заболеваемость COVID-19 в республике в целом снизилась на 20% по сравнению с седьмой календарной неделей. Снижение идет во всех возрастных и социальных группах. При этом, к сожалению, рост на 11% фиксируется среди школьников, - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев, - Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям образовательных учреждений – необходимо четко соблюдать все профилактические меры, регламентированные санитарными правилами и рекомендациями, в образовательных организациях. А при регистрации в классе или группе детского сада 20% и более заболевших детей необходимо решать вопрос о приостановлении учебного и воспитательного процесса. Ведь COVID-19 никуда не ушел, а здоровье наших детей и граждан превыше всего».

С целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях остается актуальным строгое выполнение профилактических мероприятий:

- организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков и графику посещения столовой;
- закрепление за каждым классом отдельного кабинета, проведение занятий в актовом, спортивном залах, библиотеке только для одного класса;
- запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами);
- проведение качественного ежедневного «утреннего фильтра», соблюдение дезинфекционного режима, правил личной гигиены;
- использование средств индивидуальной защиты персоналом пищеблоков.

Фото: Роспотребнадзор


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