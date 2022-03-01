Общество 01.03.2022 в 15:23

Бурятская таможня может войти в книги рекордов

В прошлом году на ее телефон доверия поступил один звонок. И тот не подтвердился
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Текст: Номер один
Бурятская таможня может войти в книги рекордов
В 2021 году на телефон доверия Бурятской таможни поступил один звонок о факте, который мог содержать признаки коррупции. Однако тщательная его проверка показала, коррупции у должностных лиц таможни не было, сообщили в ее пресс-службе.

Вместе с тем, Бурятская таможня  напоминает, что в случаях проявления коррупции, волокиты, вымогательства, произвола и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц Бурятской таможни можно сообщать об этом по круглосуточному телефону доверия  (3012) 330 000.

Если проверка информации подтвердит наличие нарушения законодательства, то будут приняты соответствующие меры, а виновные привлечены к ответственности. Безопасность, анонимность и конфиденциальность человеку, предоставившему информацию, гарантируется.

По желанию информацию о результатах проверки можно получить в письменной или устной форме.

К слову, начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин проведет личный прием граждан в приемной президента РФ в республике 16 марта 2022 года в 10:00 часов Он ответит на вопросы граждан.  Прием будет проходить строго по предварительной записи с соблюдением мер безопасности, связанных с угрозой распространения  короновирусной инфекции. По вопросам записи на прием можно обратиться по телефонам  Бурятской таможни:8(3012) 28-90-28, 8(3012) 28-90-77.

По вопросам таможенного законодательства к начальнику таможни могут обратиться как граждане России, так и иностранные граждане и лица без гражданства.

Фото: Бурятская таможня


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Бурятия таможня коррупция

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