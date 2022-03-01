Общество 01.03.2022 в 16:06

В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс

Российский омбудсмен установила контакты с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины
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В Бурятии открыта «горячая линия» для родственников военнослужащих, освобождающих Донбасс
С 1 марта в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии начинает работу телефон «горячей линии» для граждан, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе омбудсмена. Уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой ведется работа по установлению контактов с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины для взаимодействия в гуманитарном направлении, взаимной помощи в части установления нахождения военнослужащих и проверке условий содержания военнопленных.

Глава Бурятии Алексей Цыденов находится на постоянной связи с руководством военных подразделений Бурятии, правительство республики будет оказывать помощь родным наших солдат, выполняющих боевые задачи специальной военной операции.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова 1 марта встретилась с родителями, чей сын находится сейчас на службе.

- Вчера он звонил родителям и сообщал, что находится в госпитале с ранением, в аппарат уполномоченного принято их заявление, которое в дальнейшем будет отрабатываться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и министерством обороны РФ с целью дальнейшего информирования родственников о состоянии военнослужащего, - сообщила Юлия Жамбалова.

Обращения принимаются по телефонам "горячей линии" по вопросам ситуации на Украине для жителей Бурятии 8 3012 379300, по электронной почте priem_upch@govrb.ru.

Заметим, официальных данных о раненных, погибших и, возможно, плененных российских участников спецоперации пока не дается ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Родные и близкие делятся информацией в соцсетях, но выяснить, насколько она корректна или, напротив, является фейком, невозможно.

Фото: egov-buryatia.ru
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