В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать

«Длительное время не решались вопросы капитального ремонта здания школы №50 и стадиона вблизи школы. В этом году в рамках программы «Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций» будут отремонтированы кровля, фасад, инженерные сети, внутренняя отделка и утеплены стены на 116 млн рублей. Сейчас эти мероприятия на стадии торгов» - сообщил Игорь Шутенков.

«Эти вопросы мэр поручил отработать Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. По продлению маршрута №19 представителям Комитета дано поручение выехать на место совместно с ГИБДД, чтобы оценить состояние дороги для получения разрешения на продление, и, если дорога не отвечает нормам безопасности, то определить фронт работ» - сообщили в Администрации Октябрьского района.

О планах по развитию мкрн Горького и Комушка рассказал мэр Улан-Удэ на встрече с активистами двух микрорайонов. В рамках исполнения наказов избирателей в 2022 году планируется строительство детской площадки по ул. Звенигородская, 13б, спортивной площадки по ул. Ладожская, 33 на сумму 2 млн рублей, а также сетей водоснабжения двух участков по ул. Трофимова и Ж. Батуева на сумму более 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Из местного и республиканского бюджетов выделены средства в размере 18 млн рублей на ремонт стадиона вблизи школы: строительство подпорной стенки, устройство ограждения, беговых дорожек с искусственным покрытием, волейбольно-баскетбольной площадки, футбольного поля с искусственным покрытием.Будут построены сети наружного освещения на улицах Лесогорная, от дома № 19 до дома № 35, от дома № 41 до дома № 55, Тугнуйская и Новоононская, 4 на общую сумму 380 тысяч рублей. Также запланировано устройство остановочного навеса в мкр. Комушка.В целях ликвидации транспортных заторов, увеличения пропускной способности на железнодорожном переезде по ул. Дальневосточная был заключен муниципальный контракт между МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и АО «Многопрофильная компания «Индор» на выполнение разработки технико-экономического обоснования по строительству пересечения автомобильной дороги с железной дорогой в разных уровнях.Активисты двух микрорайонов предложили мэру рассмотреть возможность открытия центра досуга для детей в здании бывшего спортивного клуба «БАРС», находящегося в муниципальной собственности с 2019 года. В настоящее время в здании осуществляют деятельность инспектор мкр. Комушка, Горького, Радужный, Перспектива, ТОС «Новая Комушка», проводятся репетиции ансамбля ТОС, в период выборов размещается избирательный участок № 763.Также в ходе встречи обсуждались вопросы транспортного обслуживания микрорайонов. В частности, активисты предложили сократить интервал движения маршрутов общественного транспорта №19, 27к и продлить маршрут №19 до ул. Одонская. Кроме этого, жители попросили возобновить работу павильона по ул. Полковая, в котором ранее они могли приобретать продукты первой необходимости.Отметим, по данным поликлинического учета на территории мкр. Горького и Комушка проживает более 5,5 тысяч человек. Количество частных домовладений составляет 2 991 дом: 2261 – в мкр. Комушка, 730 – в мкр. Горького.