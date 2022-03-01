Общество 01.03.2022 в 16:34

В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать

Об изменениях в жилых массивах на встрече с активистами рассказал мэр города Игорь Шутенков
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ мкрн Горького и Комушку будут активно развивать
О планах по развитию мкрн Горького и Комушка рассказал мэр Улан-Удэ на встрече с активистами двух микрорайонов. В рамках исполнения наказов избирателей в 2022 году планируется строительство детской площадки по ул. Звенигородская, 13б, спортивной площадки по ул. Ладожская, 33 на сумму 2 млн рублей, а также сетей водоснабжения двух участков по ул. Трофимова и Ж. Батуева на сумму более 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

«Длительное время не решались вопросы капитального ремонта здания школы №50 и стадиона вблизи школы. В этом году в рамках программы «Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций» будут отремонтированы кровля, фасад, инженерные сети, внутренняя отделка и утеплены стены на 116 млн рублей. Сейчас эти мероприятия на стадии торгов»

- сообщил Игорь Шутенков.
Из местного и республиканского бюджетов выделены средства в размере 18 млн рублей на ремонт стадиона вблизи школы: строительство подпорной стенки, устройство ограждения, беговых дорожек с искусственным покрытием, волейбольно-баскетбольной площадки, футбольного поля с искусственным покрытием.

Будут построены сети наружного освещения на улицах Лесогорная, от дома № 19 до дома № 35, от дома № 41 до дома № 55, Тугнуйская и Новоононская, 4 на общую сумму 380 тысяч рублей. Также запланировано устройство остановочного навеса в мкр. Комушка.

В целях ликвидации транспортных заторов, увеличения пропускной способности на железнодорожном переезде по ул. Дальневосточная был заключен муниципальный контракт между МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и АО «Многопрофильная компания «Индор» на выполнение разработки технико-экономического обоснования по строительству пересечения автомобильной дороги с железной дорогой в разных уровнях.

Активисты двух микрорайонов предложили мэру рассмотреть возможность открытия центра досуга для детей в здании бывшего спортивного клуба «БАРС», находящегося в муниципальной собственности с 2019 года. В настоящее время в здании осуществляют деятельность инспектор мкр. Комушка, Горького, Радужный, Перспектива, ТОС «Новая Комушка», проводятся репетиции ансамбля ТОС, в период выборов размещается избирательный участок № 763.           

Также в ходе встречи обсуждались вопросы транспортного обслуживания микрорайонов. В частности, активисты предложили сократить интервал движения маршрутов общественного транспорта №19, 27к и продлить маршрут №19 до ул. Одонская. Кроме этого, жители попросили возобновить работу павильона по ул. Полковая, в котором ранее они могли приобретать продукты первой необходимости.

«Эти вопросы мэр поручил отработать Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. По продлению маршрута №19 представителям Комитета дано поручение выехать на место совместно с ГИБДД, чтобы оценить состояние дороги для получения разрешения на продление, и, если дорога не отвечает нормам безопасности, то определить фронт работ»

- сообщили в Администрации Октябрьского района.
Отметим, по данным поликлинического учета на территории мкр. Горького и Комушка проживает более 5,5 тысяч человек. Количество частных домовладений составляет 2 991 дом: 2261 – в мкр. Комушка, 730 – в мкр. Горького.
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