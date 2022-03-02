В Бурятии общее число случаев COVID-19 достигло почти 125 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 124 994. Это на 756 больше, чем было во вторник. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (56 678). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 859 человек, шестеро за последние сутки, пятеро старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 693 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 1 006 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 660. За предыдущие сутки госпитализировано 73 пациента.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 453 койки: занято – 1006, свободно – 447 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,2 %.Выздоровели от COVID-19 – 99 133 (+824) человека, дополнительно снято с наблюдения - 795.В республике всего первично привито 495 398 человек (68,8 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 468 285 человека (65% от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 142 231, завершили 126 736 человек.Фото: pixabay.com