Общество 02.03.2022 в 09:30

Пейте, дети, молоко…

…Но совсем не факт, что будете здоровы
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Текст: Газета
Пейте, дети, молоко…
Во времена рыночной экономики даже любимые нами продукты могут оказаться не тем, чем кажутся. Вот и молоко в Бурятии оказалось с подвохом.



Почти тонну «молочки» изъяли инспекторы Роспотребнадзора Бурятии в прошлом году. И если раздавленные бульдозером заграничные яблоки вызывают чувство несправедливости и возмущения, то молочные продукты, которые могут быть опасны для здоровья, вовсе не жалко.

Для информации приведем список «героев», которые начхали на правила и устроили молочную вакханалию. Так, под санкции попали: молоко торговой марки «Милушка» с заботой из Кубани»; молоко торговой марки «Станичное»; молоко торговых марок «Арта», «Веселая ферма»; молоко торговой марки «Замурчательное»; масло «Крестьянское» (Нижний Новгород) и даже местная сметана производства ООО «Берилл» (Бурятия, Селенгинский район).

Видимо, близится время, когда на кухне рядового улан-удэнца будет жить корова, на балконе – грядки с помидорами и огурцами, а под окном – пшеница, чтобы еще и хлебом магазинским не отравиться.
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