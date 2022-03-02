Пейте, дети, молоко…

Во времена рыночной экономики даже любимые нами продукты могут оказаться не тем, чем кажутся. Вот и молоко в Бурятии оказалось с подвохом.Почти тонну «молочки» изъяли инспекторы Роспотребнадзора Бурятии в прошлом году. И если раздавленные бульдозером заграничные яблоки вызывают чувство несправедливости и возмущения, то молочные продукты, которые могут быть опасны для здоровья, вовсе не жалко.Для информации приведем список «героев», которые начхали на правила и устроили молочную вакханалию. Так, под санкции попали: молоко торговой марки «Милушка» с заботой из Кубани»; молоко торговой марки «Станичное»; молоко торговых марок «Арта», «Веселая ферма»; молоко торговой марки «Замурчательное»; масло «Крестьянское» (Нижний Новгород) и даже местная сметана производства ООО «Берилл» (Бурятия, Селенгинский район).Видимо, близится время, когда на кухне рядового улан-удэнца будет жить корова, на балконе – грядки с помидорами и огурцами, а под окном – пшеница, чтобы еще и хлебом магазинским не отравиться.