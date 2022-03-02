Общество 02.03.2022 в 09:56

«Своевольный» график работы

Что делать, если работодатель заставляет выходить в свой выходной
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Текст: Газета
«Своевольный» график работы
pixabay.com
«Я работаю в ресторане на ИП, в котором говорится, что график работы свободный, но по факту он не учитывается. Управляющий ставит график так, как он хочет, ссылаясь на то, что не обязан выставлять по графику возможностей. В итоге график меняется так, как захочется управляющему, по три раза за неделю, при этом управляющий об изменениях не предупреждает. И когда сотрудника просят выйти в свой выходной, это ничем не мотивируется, но при этом выходной не возвращают.
Без подписи.

— Все названное вами является нарушением требований Трудового кодекса РФ. В частности, в силу ст. 99, 103 ТК РФ, график сменности обязателен и для работника, и для работодателя. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.

Помимо этого, как предусмотрено ст. 113 ТК РФ, работа в выходной день допускается с согласия работника и в соответствии со ст. 153 ТК РФ должна оплачиваться, а по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Таким образом, у вас есть все основания для обращения с жалобой в Госинспекцию труда. Также действия работодателя могут быть обжалованы и в судебном порядке.
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