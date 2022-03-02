«Своевольный» график работы

Без подписи.

является нарушением требований Трудового кодекса РФ

работа в выходной день допускается с согласия работника

должна оплачиваться

предоставлен другой день отдыха

все основания для обращения с жалобой в Госинспекцию труда

в судебном порядке

— Все названное вами. В частности, в силу ст. 99, 103 ТК РФ, график сменности обязателен и для работника, и для работодателя. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.Помимо этого, как предусмотрено ст. 113 ТК РФ,и в соответствии со ст. 153 ТК РФ, а по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть. Таким образом, у вас есть. Также действия работодателя могут быть обжалованы и