«Врач и пациент должны быть партнерами»

Проблема рака в нашей республике приобрела серьезный характер – в 2021 году в Бурятии впервые выявили сразу 3465 случаев злокачественных новообразований. 4 февраля прошел Всемирный день борьбы с раком. В честь этого события в республике организован ряд мероприятий по привлечению внимания общественности к проблеме онкологических заболеваний. В свою очередь, врачи Бурятского онкодиспансера провели онлайн мастер-классы по профилактике болезни, а также выступили с прямыми эфирами, рассказывая правду и мифы о раке.





