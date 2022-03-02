Общество 02.03.2022 в 10:46
«Врач и пациент должны быть партнерами»
Основная причина смертности от онкологии - высокая запущенность заболевания
Текст: Евгения Гармаева
Ежегодно в нашей республике порядка 1700 жителей умирает от раковых заболеваний. «Номер один» поговорил с главным врачом Бурятского республиканского клинического онкодиспансера и выяснил, какие «красные флажки» от организма нельзя игнорировать, чтобы вовремя обнаружить и одолеть страшный диагноз.
Ты – то, что ешь
- Да, за последние десять лет заболеваемость раком выросла почти на 30%. Стоит отметить, что это общая российская тенденция. Что связано с разными факторами, в том числе положительными: такими как увеличение продолжительности жизни, улучшение методов диагностики. То есть чем выше социально-экономическое развитие страны, тем больше возможностей выявления роста заболеваемости. Конечно, играют роль и внешние причины: влияние среды, канцерогенные факторы, загрязнение воздуха. При этом особенно важное место занимает наша культура питания – мы мало обращаем внимание на качество продуктов, регулярность, режим приема пищи. Раньше самым значимым фактором риска считалась наследственная предрасположенность, а сейчас большая роль в развитии онкозаболеваний у людей отводится именно образу жизни: сидячая работа, малоподвижность, отсутствие физических нагрузок, - рассказывает главный врач БРКОД Инесса Шагдурова.
Как отмечает доктор, особое внимание своему здоровью нужно уделять тем гражданам, чьи близкие родственники перенесли раковые заболевания. Наследственные формы рака встречаются даже в молодом возрасте. «Лидирующие» позиции среди распространенности занимает рак легочной системы (11,6 % от общего числа), молочной железы (10,3%), а также меланома (8,8%), рак желудка и шейки матки.
- Что касается заболеваемости среди женщин и мужчин, то по разным локализациям разные показатели. Например, раком легких чаще болеют мужчины. Понятно, что рак молочной железы преимущественно у женщин. Также у мужчин чаще встречается заболевание толстого кишечника – это связано, как уже было сказано, с характером питания, малоподвижным образом жизни, так как в основном наши жители передвигаются на личном транспорте и вдобавок работают в офисах. Даже зарядку по утрам уже мало кто делает. Кроме того, мы мало питаемся растительной пищей, в рационе много жирных продуктов, а все это влияет напрямую на все процессы в кишечнике, - объясняет Инесса Шагдурова.
Вопрос о наследственности
Уже никого не удивить тем, что ключевым фактором развития рака легких является курение. Однако, как отмечает врач, многие упускают из виду, что, помимо увеличения риска заболеть раком, курение разрушительно влияет на другие органы: на щитовидную и молочную железу, на репродуктивную систему и т. д.
- Говоря о наследственных факторах, особенно часто встречается рак молочной железы. Если к нам обращается пациентка, у которой мама или бабушка болели таким онкозаболеванием, то ей надо чаще наблюдаться и обследоваться, чтобы предотвратить развитие рака. Еще одна группа риска – это люди с ожирением. Здесь нужно следить комплексно. Если говорить о «женских» рисках, то это отсутствие кормления грудью, раннее начало (до 11 лет) и позднее окончание менструального цикла, а также наличие хронических гинекологических заболеваний, - перечисляет врач.
Также Инесса Шагдурова обращает внимание, что коварными считаются кожные онкозаболевания. Одно из них – меланома.
К невусам (родинкам) всегда должно быть особое отношение. Пристальное внимание стоит уделить тем родинкам, которые находятся в местах, подверженных постоянному трению и механическому контакту – в местах или контакта. Если есть высокий риск нанесения травмы, то с профилактической целью такие невусы удаляют. В случае если человек травмировал свою родинку либо заметил неладное – изменения цвета, формы, размера, выделения из родинки или кровоточивость, нужно срочно идти к врачу. Одним из факторов провоцирования кожных онкозаболеваний является солнечная инсоляция - мы любим быть шоколадного цвета, особенно в молодости это красиво. Но с возрастом из-за этого могут появиться проблемы, поэтому нужно всегда использовать солнцезащитные кремы, - предупреждает Инесса Шагдурова.
Обновленная медицина
Смертность от злокачественных новообразований в республике с 2012 по 2020 год увеличилась на 6,7%. При этом основной причиной смертности является высокая запущенность заболевания. До 40% случаев – это позднее обращение человека за медицинской помощью. Однако скоро откроется новый хирургический корпус онкодиспансера, который расширит возможности медиков в Бурятии. Немаловажным является тот фактор, что открытия онкодиспансера ждут не только пациенты, но и сами врачи.
- Мы ждем открытия стационара уже десять лет, и этой весной планируется запуск хирургического корпуса. Остались только завершающие мероприятия. Это важно не только для пациентов, но и для наших сотрудников. Там будут все условия для качественного и хорошего лечения. Стационар рассчитан на 150 хирургических коек. Да и в целом в новом здании будут более комфортные условия, - отмечает Инесса Шагдурова.
Врач рассказывает, что появится больше возможностей для диагностики, а также будут проводить высокотехнологичные хирургические вмешательства. В палатах осуществят постоянный мониторинг состояния больного на экране. При этом нельзя не вспомнить, что в конце минувшего года у общественников было много вопросов по поводу качества дорогостоящего медицинского оборудования, доставленного в диспансер.
- Сейчас идет следствие, следователи разбираются совместно с экспертами, которые увидели все, что имеется. После изучения оборудования все вопросы будут решены, - объясняет главный врач онкодиспансера.
В целом открытие нового корпуса позволит увеличить поток операций и повысить доступность оказания помощи онкобольным. Как отмечает главврач, оказывать помощь онкобольным пациентам – непростой труд для врача.
- К сожалению, к этой работе привыкнуть невозможно. Поэтому врач и пациент должны быть партнерами в борьбе за выздоровление. От пациента многое зависит - выполняет ли рекомендации, как он настроен. Каждый наш врач должен быть где-то и психологом – понимать эмоциональное состояние своих пациентов. Конечно, на практике это не всегда возможно, но нужно стремиться к тому, чтобы врач и пациент были партнерами, - рассуждает доктор.
Раз в год, во избежание профессионального выгорания, с врачами проводят психологические тренинги. Также в онкодиспансере работает психолог, оказывающий помощь пациентам на паллиативном лечении и их родным.
- Родственники очень подвержены риску выгорания, и им тоже нужна помощь психолога. Ведь это очень сложно, когда видишь состояние близкого человека. В первую очередь я бы посоветовала людям, у кого родной человек болен, начать работу с изучения диагноза своего близкого. Нужно стараться относиться к онкобольным с пониманием и душевной теплотой, зная, что у них могут быть перепады настроения и агрессия. Важно поддержать их в этот период и подставить свое плечо, - считает Инесса Шагдурова.
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Фото: «Номер один»
Ты – то, что ешь
Проблема рака в нашей республике приобрела серьезный характер – в 2021 году в Бурятии впервые выявили сразу 3465 случаев злокачественных новообразований. 4 февраля прошел Всемирный день борьбы с раком. В честь этого события в республике организован ряд мероприятий по привлечению внимания общественности к проблеме онкологических заболеваний. В свою очередь, врачи Бурятского онкодиспансера провели онлайн мастер-классы по профилактике болезни, а также выступили с прямыми эфирами, рассказывая правду и мифы о раке.
- Да, за последние десять лет заболеваемость раком выросла почти на 30%. Стоит отметить, что это общая российская тенденция. Что связано с разными факторами, в том числе положительными: такими как увеличение продолжительности жизни, улучшение методов диагностики. То есть чем выше социально-экономическое развитие страны, тем больше возможностей выявления роста заболеваемости. Конечно, играют роль и внешние причины: влияние среды, канцерогенные факторы, загрязнение воздуха. При этом особенно важное место занимает наша культура питания – мы мало обращаем внимание на качество продуктов, регулярность, режим приема пищи. Раньше самым значимым фактором риска считалась наследственная предрасположенность, а сейчас большая роль в развитии онкозаболеваний у людей отводится именно образу жизни: сидячая работа, малоподвижность, отсутствие физических нагрузок, - рассказывает главный врач БРКОД Инесса Шагдурова.
Как отмечает доктор, особое внимание своему здоровью нужно уделять тем гражданам, чьи близкие родственники перенесли раковые заболевания. Наследственные формы рака встречаются даже в молодом возрасте. «Лидирующие» позиции среди распространенности занимает рак легочной системы (11,6 % от общего числа), молочной железы (10,3%), а также меланома (8,8%), рак желудка и шейки матки.
- Что касается заболеваемости среди женщин и мужчин, то по разным локализациям разные показатели. Например, раком легких чаще болеют мужчины. Понятно, что рак молочной железы преимущественно у женщин. Также у мужчин чаще встречается заболевание толстого кишечника – это связано, как уже было сказано, с характером питания, малоподвижным образом жизни, так как в основном наши жители передвигаются на личном транспорте и вдобавок работают в офисах. Даже зарядку по утрам уже мало кто делает. Кроме того, мы мало питаемся растительной пищей, в рационе много жирных продуктов, а все это влияет напрямую на все процессы в кишечнике, - объясняет Инесса Шагдурова.
Вопрос о наследственности
Уже никого не удивить тем, что ключевым фактором развития рака легких является курение. Однако, как отмечает врач, многие упускают из виду, что, помимо увеличения риска заболеть раком, курение разрушительно влияет на другие органы: на щитовидную и молочную железу, на репродуктивную систему и т. д.
- Говоря о наследственных факторах, особенно часто встречается рак молочной железы. Если к нам обращается пациентка, у которой мама или бабушка болели таким онкозаболеванием, то ей надо чаще наблюдаться и обследоваться, чтобы предотвратить развитие рака. Еще одна группа риска – это люди с ожирением. Здесь нужно следить комплексно. Если говорить о «женских» рисках, то это отсутствие кормления грудью, раннее начало (до 11 лет) и позднее окончание менструального цикла, а также наличие хронических гинекологических заболеваний, - перечисляет врач.
Также Инесса Шагдурова обращает внимание, что коварными считаются кожные онкозаболевания. Одно из них – меланома.
К невусам (родинкам) всегда должно быть особое отношение. Пристальное внимание стоит уделить тем родинкам, которые находятся в местах, подверженных постоянному трению и механическому контакту – в местах или контакта. Если есть высокий риск нанесения травмы, то с профилактической целью такие невусы удаляют. В случае если человек травмировал свою родинку либо заметил неладное – изменения цвета, формы, размера, выделения из родинки или кровоточивость, нужно срочно идти к врачу. Одним из факторов провоцирования кожных онкозаболеваний является солнечная инсоляция - мы любим быть шоколадного цвета, особенно в молодости это красиво. Но с возрастом из-за этого могут появиться проблемы, поэтому нужно всегда использовать солнцезащитные кремы, - предупреждает Инесса Шагдурова.
Обновленная медицина
Смертность от злокачественных новообразований в республике с 2012 по 2020 год увеличилась на 6,7%. При этом основной причиной смертности является высокая запущенность заболевания. До 40% случаев – это позднее обращение человека за медицинской помощью. Однако скоро откроется новый хирургический корпус онкодиспансера, который расширит возможности медиков в Бурятии. Немаловажным является тот фактор, что открытия онкодиспансера ждут не только пациенты, но и сами врачи.
- Мы ждем открытия стационара уже десять лет, и этой весной планируется запуск хирургического корпуса. Остались только завершающие мероприятия. Это важно не только для пациентов, но и для наших сотрудников. Там будут все условия для качественного и хорошего лечения. Стационар рассчитан на 150 хирургических коек. Да и в целом в новом здании будут более комфортные условия, - отмечает Инесса Шагдурова.
Врач рассказывает, что появится больше возможностей для диагностики, а также будут проводить высокотехнологичные хирургические вмешательства. В палатах осуществят постоянный мониторинг состояния больного на экране. При этом нельзя не вспомнить, что в конце минувшего года у общественников было много вопросов по поводу качества дорогостоящего медицинского оборудования, доставленного в диспансер.
- Сейчас идет следствие, следователи разбираются совместно с экспертами, которые увидели все, что имеется. После изучения оборудования все вопросы будут решены, - объясняет главный врач онкодиспансера.
В целом открытие нового корпуса позволит увеличить поток операций и повысить доступность оказания помощи онкобольным. Как отмечает главврач, оказывать помощь онкобольным пациентам – непростой труд для врача.
- К сожалению, к этой работе привыкнуть невозможно. Поэтому врач и пациент должны быть партнерами в борьбе за выздоровление. От пациента многое зависит - выполняет ли рекомендации, как он настроен. Каждый наш врач должен быть где-то и психологом – понимать эмоциональное состояние своих пациентов. Конечно, на практике это не всегда возможно, но нужно стремиться к тому, чтобы врач и пациент были партнерами, - рассуждает доктор.
Раз в год, во избежание профессионального выгорания, с врачами проводят психологические тренинги. Также в онкодиспансере работает психолог, оказывающий помощь пациентам на паллиативном лечении и их родным.
- Родственники очень подвержены риску выгорания, и им тоже нужна помощь психолога. Ведь это очень сложно, когда видишь состояние близкого человека. В первую очередь я бы посоветовала людям, у кого родной человек болен, начать работу с изучения диагноза своего близкого. Нужно стараться относиться к онкобольным с пониманием и душевной теплотой, зная, что у них могут быть перепады настроения и агрессия. Важно поддержать их в этот период и подставить свое плечо, - считает Инесса Шагдурова.
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Инстаграм @oncolog03
ВКонтакте
www.brkod.ru
Фото: «Номер один»
Тегионкология онкодиспансер