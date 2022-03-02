Общество 02.03.2022 в 11:02

В Улан-Удэ ТГК-14 незаконно отказывает в установке общедомовых приборов учета

Из-за этого более тысячи домов в столице Бурятии  не имеют приборов учета тепловой энергии
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В Улан-Удэ ТГК-14 незаконно отказывает в установке общедомовых приборов учета
Госстройжилнадзор принял участие в обследованиях домов Улан-Удэ, в отношении которых ТГК-14 представила сведения о невозможности установки приборов учета. Специалистами проанализирована техническая оснащенность домов и составлены акты, согласно  которым, в домах  приборы учета могут быть установлены. Эти сведения переданы на контроль в муниципальную жилищную инспекцию, сообщили в Госстройжилнадзоре.

Установка общедомовых приборов учета - это обязанность ресурсоснабжающей организации.  Несмотря на это, более тысячи домов в Улан-Удэ  не имеют приборов учета тепловой энергии, поскольку ТГК-14  не признавала техническую возможность для их установки.  В феврале проведены выборочные обследования многоквартирных домов, еще не оснащенных приборами учета. В результате выяснилось, что техническая возможность для установки ОДПУ в этих домах имеется.

Теплоснабжающей организацией должен быть разработан план мероприятий для установки общедомовых приборов учета в  таких многоквартирных домах. Собственникам также нужно проявить активность и проводить общие собрания для самостоятельного решения об установке приборов учета с привлечением управляющих организаций к этой работе.

«Повышение энергоэффективности дома – это работа, которая должна проводиться всеми участниками процесса: собственниками, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Мероприятия по энергосбережению позволяют минимизировать потери тепла в многоквартирном доме. Следует отметить, что самостоятельная установка жителями общедомового прибора учета быстрее решит вопрос снижения финансовой нагрузки по оплате коммунальных услуг»,- прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Фото: ulan-ude-info.ru

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ЖКХ тепло приборы ТГК-14

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