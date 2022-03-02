В Улан-Удэ ТГК-14 незаконно отказывает в установке общедомовых приборов учета

Госстройжилнадзор принял участие в обследованиях домов Улан-Удэ, в отношении которых ТГК-14 представила сведения о невозможности установки приборов учета. Специалистами проанализирована техническая оснащенность домов и составлены акты, согласно которым, в домах приборы учета могут быть установлены. Эти сведения переданы на контроль в муниципальную жилищную инспекцию, сообщили в Госстройжилнадзоре.Установка общедомовых приборов учета - это обязанность ресурсоснабжающей организации. Несмотря на это, более тысячи домов в Улан-Удэ не имеют приборов учета тепловой энергии, поскольку ТГК-14 не признавала техническую возможность для их установки. В феврале проведены выборочные обследования многоквартирных домов, еще не оснащенных приборами учета. В результате выяснилось, что техническая возможность для установки ОДПУ в этих домах имеется.Теплоснабжающей организацией должен быть разработан план мероприятий для установки общедомовых приборов учета в таких многоквартирных домах. Собственникам также нужно проявить активность и проводить общие собрания для самостоятельного решения об установке приборов учета с привлечением управляющих организаций к этой работе.«Повышение энергоэффективности дома – это работа, которая должна проводиться всеми участниками процесса: собственниками, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Мероприятия по энергосбережению позволяют минимизировать потери тепла в многоквартирном доме. Следует отметить, что самостоятельная установка жителями общедомового прибора учета быстрее решит вопрос снижения финансовой нагрузки по оплате коммунальных услуг»,- прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.Фото: ulan-ude-info.ru