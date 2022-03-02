СК России налажен прямой контакт с правоохранительными органами Донбасса

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина управлением правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработан вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса.Как сообщает сайт СКР, налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами на Донбассе, а также на территории России.Тесное и постоянное оперативное взаимодействие со следственными органами ДНР и ЛНР позволит максимально эффективно расследовать такие преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц.Ранее Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение по итогам рабочей поездки в Ростовскую область, обозначив, что это необходимо для сбора и фиксации доказательств в ходе предварительного следствия и привлечения всех виновных к ответственности.Во время рабочей поездки глава СКР был проинформирован о том, что офицеры СК России допрашивают прибывающих на территорию РФ беженцев, устанавливаются все факты совершения в отношении них преступлений. На оперативном совещании Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний, в том числе – оперативно завершить расследование по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков против мирного населения. Судебный процесс над украинскими военными преступниками должен состояться, где и будут представлены все собранные доказательства их бесчеловечных злодеяний, в том числе в отношении женщин и детей.Кроме того, по информации, имеющейся у омбудсмена России Татьяны Москальковой, есть случаи жестокого и бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине. Татьяна Москалькова обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену.Фото: СКР