Прокурор Бурятии примет предпринимателей

15 марта прокурор Бурятии Галина Ковалёва проведет личный прием граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В мероприятии также примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев и представители органов государственной власти.«Желающие могут обратиться на прием, сообщив о проблемах ведения предпринимательской деятельности, фактах нарушений, в том числе при получении мер поддержки бизнеса, в сфере уголовно-процессуального законодательства», - сообщили в прокуратуре.Предварительная запись на прием проводится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-26-83, 21-44-98, 8-914-050-96-79. Сам прием пройдет с 10 до 12 часов в здании республиканского бизнес-инкубатора (Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14 «а»).Фото: «Номер один»