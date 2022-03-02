Общество 02.03.2022 в 12:05

Прокурор Бурятии примет предпринимателей

Бизнесмены могут обратиться с жалобами на нарушения, в том числе при получении мер поддержки
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Текст: Константин Воронов
Прокурор Бурятии примет предпринимателей
15 марта прокурор Бурятии Галина Ковалёва проведет личный прием граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В мероприятии также примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев и представители органов государственной власти.

«Желающие могут обратиться на прием, сообщив о проблемах ведения предпринимательской деятельности, фактах нарушений, в том числе при получении мер поддержки бизнеса, в сфере уголовно-процессуального законодательства», - сообщили в прокуратуре.

Предварительная запись на прием проводится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-26-83, 21-44-98, 8-914-050-96-79. Сам прием пройдет с 10 до 12 часов в здании республиканского бизнес-инкубатора (Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14 «а»).

Фото: «Номер один»
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