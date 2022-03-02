Спектакль «Корея_03» покажут в подпрограмме «Золотой маски - 2022»

В Москве сегодня вечером на сцене Московского ТЮЗа будет показан спектакль Бурятского академического театра драмы «Корея_03». Постановка Сойжин Жамбаловой по пьесе Үлзы Үлзытын получила высокую оценку экспертного совета премии «Золотая маска» и была отобрана в лонг-лист – список самых заметных премьер прошедшего сезона и внеконкурсную программу «Маска плюс-2022», сообщили в министерстве культуры.«Маска плюс» - одна из важнейших программ фестиваля «Золотая маска» - вот уже 14 лет дополняет конкурсную афишу, представляя в Москве неординарные спектакли из городов России. В программе этого года значатся восемь спектаклей: из Прокопьевска, Улан-Удэ, Уссурийска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Перми. Целью программы является поощрение ярких, оригинальных работ, которые создаются на стыке жанров и не вписываются в привычные форматы.«Спектакль, вывезенный в Москву, это всегда художественный артефакт, изъятый из контекста. Без среды, в которой он формировался, оторванный от своих зрителей, сыгранный на другой площадке, он не всегда оказывается способен объяснить себя до конца. Поэтому дискуссионная программа «Маски плюс» будет пытаться воспроизвести этот контекст хотя бы мысленно, в обсуждениях и дискуссиях. Вместе с создателями спектакля, искусствоведами, социологами, этнографами, философами, вместе со «свидетелями» и «экспертами» будем пытаться понять, из чего состоят миры, по которым мы путешествуем», - говорят кураторы «Маски плюс-2022», театральные критики Татьяна Джурова и Алексей Платунов.«В спектакле «Корея_03» жизнь и судьба бурятских трудовых мигрантов в Южной Корее превращается в улигер, народный сказ, но способом особым, отличным от этнографических диковинок. Документальный остросоциальный материал сопровождается ироничным комментарием сплетниц-сказительниц, сюжетные линии переплетаются и усложняются, и серия частных мелодрам становится современной сагой о взрослении целого народа» - говорится о бурятской постановке в анонсе фестиваля.Заметим, что постановка «Корея_03» уже была показана в Москве на фестивале молодой режиссуры «АРТмиграция», а в «Маске плюс» Бурятский театр драмы участвует не в впервые - в 2010 году театр представлял спектакль-медитацию Сергея Бальжанова «Путь к просветлению».Фото: minkultrb.ru