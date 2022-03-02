Общество 02.03.2022 в 12:13
Правительство России запустило информационный портал «Объясняем.РФ»
Он станет источником оперативной информации
Текст: Нина Павлова
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что по поручению председателя правительства запускается информационный ресурс «Объясняем.РФ», который станет источником проверенной, официальной и оперативной информации в сложившейся ситуации.
Сейчас в социальных сетях и СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой содержится много фейков и слухов.
«Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию», – пояснил вице-премьер.
Ресурс создан и поддерживается АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог».
«Жители России и все те, кто заинтересован в получении достоверной информации из первых рук смогут прочитать на портале «Объясняем.рф» последние новости о принятых Правительством России мерах, получить ответы на жизненные вопросы. Спросить о том, что важно прямо сейчас, можно используя площадки портала в социальных сетях: Одноклассники или Вконтакте. Информирование также будет организовано в каналах «объясняем.рф»», в Telegram и Viber», – сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Сейчас в социальных сетях и СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой содержится много фейков и слухов.
«Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию», – пояснил вице-премьер.
Ресурс создан и поддерживается АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог».
Также на портале будет доступна форма обратной связи, через которую граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуацией в стране.
«На портале уже размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны без исключения – от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений»- подчеркнул Дмитрий Чернышенко и продемонстрировал основные разделы сервиса.
«Жители России и все те, кто заинтересован в получении достоверной информации из первых рук смогут прочитать на портале «Объясняем.рф» последние новости о принятых Правительством России мерах, получить ответы на жизненные вопросы. Спросить о том, что важно прямо сейчас, можно используя площадки портала в социальных сетях: Одноклассники или Вконтакте. Информирование также будет организовано в каналах «объясняем.рф»», в Telegram и Viber», – сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
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