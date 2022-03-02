Правительство России запустило информационный портал «Объясняем.РФ»

«На портале уже размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны без исключения – от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений»

- подчеркнул Дмитрий Чернышенко и продемонстрировал основные разделы сервиса.