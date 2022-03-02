Общество 02.03.2022 в 15:12

В Бурятии сообщили о графике выплаты пенсий и социальных пособий в марте

Выплата пенсий через кредитные учреждения начнется на день раньше
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сообщили о графике выплаты пенсий и социальных пособий в марте
Отделение ПФР по Республике Бурятия сообщило о графике перечисления пенсий и социальных выплат, которые будут произведены в марте 2022 года.

«Выплата пенсий через кредитные учреждения начнется на день раньше. За воскресенье, 6 марта, пенсии и соцвыплаты перечислят 5 марта. 14 марта, по графику, будут перечислены пенсии получателям с датой доставки 14-го числа. За 23-е число выплату пенсий через банки произведут 21 марта. В интересах получателей принято решение передвинуть ежемесячный график выплаты с 23-го на 21-е число. Таким образом, по согласованию с банками с марта этого года завершающим месяц выплатным днем утверждена новая дата - 21 число», - рассказали в Пенсионном фонде.

Через «Почту России» выплата пенсий будет производиться с 3 по 21 марта. По датам доставки пенсий, выпадающим на праздничные дни по случаю 8 марта, пенсионерам необходимо уточнить в отделениях связи по месту жительства.

О выплате пособий беременным и семьям с детьми

3 марта через банки будут перечислены ежемесячные пособия за февраль семьям с детьми и будущим мамам:

- одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно в сумме 7 043 руб. на каждого ребенка;

- женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности в сумме 7 517 руб.;

- пособие по уходу за ребенком до полутора лет в сумме 9 213,37 руб. (1,2%); в Северобайкальском, Муйском, Баунтовском районах (1,3%) - 9 981,15 руб.

-  пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в сумме 16 673,53 руб. на каждого ребенка (1,2%); с учетом «северного» коэффициента - 18 063 руб.

Через «Почту России» за февраль выплата ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет и на ребенка военнослужащего будет производиться с 3 по 21 марта. Дата доставки пособий определяется по адресу проживания получателя. Данную информацию необходимо уточнить в отделении связи по месту жительства.

В ПФР напомнили, что ежемесячные пособия семьям с детьми и беременным женщинам выплачиваются за прошедший месяц в следующем месяце. За март пособия будут перечислены в начале апреля.

Фото: «Номер один»
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