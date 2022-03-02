На строительную отрасль Улан-Удэ направят рекордные 7,3 млрд рублей

«В 2022 году перед Комитетом стоят не менее важные задачи, решение которых требует от нас профессионального подхода и эффективного взаимодействия с отраслевыми ведомствами. Правительственная комиссия одобрила заявку города Улан-Удэ на 2,9 млрд рублей на реконструкцию сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения в центральной исторической части города и тепломагистрали №3» - сообщила Татьяна Матвеева.

«Это самый большой объект с самым большим финансированием. Объект достаточно сложный и потребует очень больших усилий и со стороны Минстроя Республики Бурятия, и со стороны города» - отметил заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Дмитрий Кобунов.

В 2022 году на строительную отрасль Улан-Удэ выделены рекордные 7,3 млрд рублей, тогда как в 2021-м финансирование составило 4,5 млрд. Об этом шла речь на итоговом совещании Комитета по строительству, сообщили в пресс-службе администрации г. Улан-Удэ.Эти средства направят на объекты строительства, реконструкции и ремонта. И, как подчеркнула заместитель мэра – председатель комитета Татьяна Матвеева, этот год будет отличаться от предыдущих в первую очередь капитальными вложениями в инженерную инфраструктуру.Также в этом году планируется начать реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации. Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации в г. Улан-Удэ 1 этап 2 пусковой комплекс. Корректировка» будет вестись в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». Общая стоимость работ составит около 12 млрд рублей. В 2022 году планируется выполнить до 12% планируемых работ.Кроме этого, в рамках федерального проекта «Чистая вода» в этом году завершится строительство сетей водоснабжения в Юго-Западной части города и начнется строительство сетей на Верхней Березовке и Левом берегу.Продолжится работа по строительству, реконструкции и ремонту объектов образования, культуры, спорта и дорог. Таким образом, в Улан-Удэ появятся два детских сада по улицам Конечная и Лермонтова, новый корпус школы №32 по ул. Жердева, мини-футбольное поле в мкр. Солдатский, будет реконструирован объект культуры «Усадьба Голдобина: Музей истории г. Улан-Удэ». Также продолжится ремонтная кампания автомобильных дорог с объемом финансирования 700 млн рублей. Всего запланированы работы по 25 участкам протяженностью 30 км.Отметим, что Комитет по строительству является исполнителем или соисполнителем в реализации четырех национальных проектов: «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги».