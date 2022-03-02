Общество 02.03.2022 в 15:36

Санкции ударили по авторитету карт

Сегодня отказаться от наличных денег готово меньше россиян, чем год назад
A- A+
Текст: Номер один
Санкции ударили по авторитету карт
Ситуация на рынках привела к увеличению числа россиян, которые не готовы полностью отказаться от наличности. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Практически 3 из 4 россиян не хотят отказываться от наличных денег: «Сняла со счета все сбережения, теперь - только наличка»; «Я готов абсолютно отказаться от безналичных и электронных псевдоденег».

Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 15%: «Я и так практически не пользуюсь наличными». Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов — среди россиян до 34 лет и граждан с доходом от 80 тыс руб (по 22%).

По данным SuperJob, количество экономически активных россиян, готовых отказаться от наличных, выше всего было в июле 2014 года (21%), ниже всего - в июле 2020-го, первый год пандемии (12%). Летом прошлого года число сторонников отказа от наличных чуть выросло (до 18%), сейчас же, на волне новой порции экономических санкций, снизилось на 3 процентных пункта.

Фото: pixabay.com
Теги
санкции карты доверие опрос

Все новости

Роскачество: мошенники используют SWIFT в новых схемах обмана
02.03.2022 в 21:49
Житель Улан-Удэ лишился авто, поставленного на штрафстоянку
02.03.2022 в 20:52
В Улан-Удэ дорога к Масленице будет ровной, как блин
02.03.2022 в 17:31
В Улан-Удэ объявлено вознаграждение за сообщения о похитителях воды
02.03.2022 в 17:14
В Бурятии браконьер заплатил около 50 тыс рублей за свой улов
02.03.2022 в 16:53
В Бурятии неизвестные сожгли дом, хозяин едва не погиб
02.03.2022 в 16:34
Санкции ударили по авторитету карт
02.03.2022 в 15:36
На строительную отрасль Улан-Удэ направят рекордные 7,3 млрд рублей
02.03.2022 в 15:30
В Бурятии сообщили о графике выплаты пенсий и социальных пособий в марте
02.03.2022 в 15:12
В Улан-Удэ таксист обворовал 85-летнюю старушку
02.03.2022 в 14:46
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Роскачество: мошенники используют SWIFT в новых схемах обмана
Россиянам предлагают перевести их сбережения на якобы безопасные счета
02.03.2022 в 21:49
Житель Улан-Удэ лишился авто, поставленного на штрафстоянку
Мужчина покупал его по доверенности, но  не смог доказать свое право на распоряжением автомобилем

02.03.2022 в 20:52
В Улан-Удэ дорога к Масленице будет ровной, как блин
Сотрудники Комбината по благоустройству чистят подъезды к Этнографическому музею  
02.03.2022 в 17:31
В Улан-Удэ объявлено вознаграждение за сообщения о похитителях воды
Городской «Водоканал» готов платить добровольным информаторам от 1 до 3 тыс рублей

02.03.2022 в 17:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru