Общество 02.03.2022 в 16:53

В Бурятии браконьер заплатил около 50 тыс рублей за свой улов

Житель Кяхты добыл на Чикое 14 ленков и тайменя
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Текст: Номер один
В Бурятии браконьер заплатил около 50 тыс рублей за свой улов
Судебный пристав Бурятии взыскал с жителя Кяхтинского района материальный ущерб, причиненный в результате незаконной добычи рыбы, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Как стало известно, 46-летний житель города Кяхта, рыбача на реке Чикой,  незаконно добыл 14 ленков и одного тайменя, занесённых в Красную книгу России и в Красную книгу Бурятии. По оценкам специалистов, в результате водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на сумму 47 170 рублей.

Нарушение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, и значительный ущерб стали основанием для обращения надзорных органов в суд за возмещением материального ущерба.

В службе судебных приставов на основании исполнительного документа возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику вручено требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением о привлечении к административной ответственности. Также, в целях взыскания задолженности судебные приставы ограничили должника в праве выезда за пределы страны и обратили взыскание на расчетные счета в банковских учреждениях.

В результате принятых мер приставы обнаружили на счетах мужчины средства, достаточные для погашения долга по исполнительному производству. На сегодняшний день сумма ущерба в полном объеме перечислена на счет Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Кроме того, с должника взыскано свыше 3 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.

Фото: o-prirode.ru
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