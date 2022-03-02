В Бурятии браконьер заплатил около 50 тыс рублей за свой улов

Судебный пристав Бурятии взыскал с жителя Кяхтинского района материальный ущерб, причиненный в результате незаконной добычи рыбы, сообщили в республиканском управлении ФССП.Как стало известно, 46-летний житель города Кяхта, рыбача на реке Чикой, незаконно добыл 14 ленков и одного тайменя, занесённых в Красную книгу России и в Красную книгу Бурятии. По оценкам специалистов, в результате водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на сумму 47 170 рублей.Нарушение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, и значительный ущерб стали основанием для обращения надзорных органов в суд за возмещением материального ущерба.В службе судебных приставов на основании исполнительного документа возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику вручено требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением о привлечении к административной ответственности. Также, в целях взыскания задолженности судебные приставы ограничили должника в праве выезда за пределы страны и обратили взыскание на расчетные счета в банковских учреждениях.В результате принятых мер приставы обнаружили на счетах мужчины средства, достаточные для погашения долга по исполнительному производству. На сегодняшний день сумма ущерба в полном объеме перечислена на счет Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Кроме того, с должника взыскано свыше 3 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.Фото: o-prirode.ru