Улан-Удэ проваливает «школьные» планы федералов

Планы минобразования РФ - обеспечить перевод всех школ страны к 2025 году на обучение в одну смену - трещат по швам. Возможно, в быстро вымирающих регионах центральной части РФ, таких как Тверская область, перевод состоится. Но в Улан-Удэ об этом стараются громко не говорить. О грядущем переходе школ РФ на односменное обучение несколько лет назад также говорил российский президент Путин. Причем не только в городах, но и в сельской местности. В этом контексте единственное, о чем говорят власти Улан-Удэ, это ликвидация трехсменного обучения в школах.Из 58 школ, работающих в столице республики, в одну смену в текущем учебном году обучаются шесть. Это школы №21, 23, 24, 60, МГЛ, а также ВСОШ №3.В три смены - учащиеся школы №32. А основная масса школ имеют две смены. До перехода на односменку им далеко, как до звезд.В 58 школах проектная мощность - 35643 места, а количество обучающихся - 66531.Средний коэффициент переуплотнения составляет 1,8, говорят в комитете по образованию горадминистрации Улан-Удэ.Несложный подсчет говорит, что для реализации «односменных» планов РФ муниципалитет к 2025 году должен создать в школах около 30 тыс. мест. Эта задача не просто большая, гигантская.Образовательные власти Улан-Удэ категорически отказались предоставить «Номер один» информацию о заполненности школ – на сколько учащихся рассчитана школа по проекту и сколько реально в ней учатся. Чтобы каждый читатель смог лично оценить положение в своем районе. Комитет по образованию назвал такую информацию «служебной» - улан-удэнские чиновники сослались на правительственное «антитеррористическое» постановление.- Информация о состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории), содержащаяся в акте обследования и категорирования объекта (территории), и принимаемых мерах по ее усилению является служебной - ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, - ответила Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию мэрии Улан-Удэ.Доступность информации о степени заполненности той или иной школы в Улан-Удэ очень сильно контрастирует, к примеру, в более открытом Иркутске. Недолго поизучав иркутский Интернет, можно свободно найти аналогичные сведения по иркутским школам.Допустим, в №5 обучаются 1369 школьников, а проектная мощность – 1176. Школа №80 обладает мощностью 540 человек, но учатся 1280 учащихся. В школе №65 проектная мощность равна 750 при 626 обучающихся... Почему-то в Иркутске никто не ссылается на антитерроризм и не изымает информацию из Интернета…Как так получилось? А как же антитерроризм?Для организации односменного обучения в Улан-Удэ необходимо строительство 23 школ проектной мощностью 1275 мест. Стоимость строительства одной школы на 1275 мест на улице Автотранспортной составляет 1 млрд 480 млн рублей, отмечают в мэрии города.Умножив указанную сумму на 23, мы получаем порядка 35 млрд рублей. Это по нынешним ценам на строительные, отделочные материалы и т. д. В следующем году строительство, оснащение школ могут стать еще дороже.Работы впереди много. Сейчас в первую смену обучаются 57% школьников Улан-Удэ. До уровня 100% еще идти и идти…Чиновники сетуют, что для такого объема строительства необходима госпрограмма по ликвидации второй смены. На данный момент в рамках нацпроекта «Образование» пока реализуется федеральная программа по ликвидации третьей смены.Указывают власти и на земельный аспект.Свободные земельные участки, подходящие по размеру и соответствующие градостроительным нормам, предъявляемым к образовательным организациям, в Улан-Удэ отсутствуют, констатируют власти города.Конечно, очень плохо, что город развивается так, что под социальную инфраструктуру не остается территорий. Но это решаемый вопрос. Надо просто определить подходящие для будущих школ места, провести работу по их выкупу у собственников для муниципальных нужд (школы - это муниципальные учреждения образования) и снести существующие строения.Если с владельцами не удастся договориться мирно, то существуют судебные инстанции, которые, скорее всего, встанут на сторону муниципалитета. Правда, на выкуп тоже понадобятся деньги.Рассуждая о количестве смен в школах, мэрия города апеллирует к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», который не регулирует вопрос о количестве смен. Санитарные правила, утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ, не запрещают проведение уроков в две смены, также говорят в комитете по образованию.Может быть, в мэрии Улан-Удэ хотят, чтобы появился закон, запрещающий две смены в школах? Неужели им мало того, что курс на односменку провозглашен федеральным минобразования и поддержан президентом страны?Что касается ликвидации третьей смены, то здесь работа активизировалась с 2019 года. Построены школы №63, 40, 25. Появились пристрои к СОШ №49, 63, к гимназии №33 и т. д. Завершено строительство крупной школы на улице Автотранспортной. Создано 3635 мест обучения в одну смену.В нынешнем году завершится возведение отдельно стоящего здания на территории МАОУ СОШ №32 на 250 мест. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства заключены соглашения со сроком исполнения до конца 2022 года на строительство зданий школ №60, 19, поселка Забайкальский, 102 микрорайона, что позволит создать дополнительно 1614 мест для обучения в одну смену. Таким образом, за 2019 - 2022 гг. будет создано 5249 мест, рассказывают в комитете о планах.Также идет подготовка к комплексному капремонту школ, выделено финансирование на капремонт с оснащением для СОШ №5 и 50.С прицелом на будущее идет разработка проектно-сметной документации на комплексный капремонт СОШ №13, 25, 37, 52. Программа по капремонту будет действовать до 2026 года, и в нее постоянно будут включаться нуждающиеся улан-удэнские школы.В целом сегодняшние темпы строительства школ не позволяют Улан-Удэ надеяться на исполнение федеральных планов по односменке. И в комитете по образованию признают это.- Осуществить переход на односменное обучение к 2025 году будет невозможно, - констатирует Татьяна Митрофанова.Фото: «Номер один»