Общество 02.03.2022 в 17:14

В Улан-Удэ объявлено вознаграждение за сообщения о похитителях воды

Городской «Водоканал» готов платить добровольным информаторам от 1 до 3 тыс рублей

A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ объявлено вознаграждение за сообщения о похитителях воды
В Улан-Удэ  городской «Водоканал» впервые объявил  о начале акции «Выяви самовольщика - получи денежное  вознаграждение». Теперь за достоверные сведения о фактах самовольных подключений к централизованным сетям водоснабжения, предприятие готово платить горожанам: от одной до трех тысяч рублей, сообщили в его пресс-службе.

«Если бдительные потребители найдут незаконную врезку физического лица, то денежное вознаграждение составит 1000 рублей. В случае, если хозяин найденной незаконной врезки юридическое лицо, то сумма вознаграждения будет равна 3000 рублям», - рассказала Екатерина Зеленина, ведущий инженер отдела сбыта МУП «Водоканал».

Отметим, что любая поступившая информация будет проверена сотрудниками муниципального «Водоканала». На предприятии уже создана специальная комиссия, которая в рабочем режиме готова отрабатывать заявки с выездом на адреса, которые укажут горожане.

Одной из проблем не только «Водоканала», но и всех потребителей уже давно являются самовольные присоединения к городским водопроводным и канализационным сетям, которые периодически приводят к нарушению санитарных норм.  При несанкционированном подключении, как правило, не производится дезинфекция и промывка водопроводных сетей.  Вода, поступающая по такому трубопроводу, может не соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, что несет угрозу здоровью как «самовольщика», так и его соседей. Незаконные врезки приводят к снижению давления в сетях, необходимого для подачи воды потребителям в полном объеме,  аварийным ситуациям и, как следствие, ухудшению качества услуг водоснабжения и водоотведения для добросовестных пользователей.

«Действительно, аварийные ситуации на частных ресурсных сетях перестали быть редкостью для нашего города, поэтому выявление самовольных подключений — важное звено при оказании достойных и качественных услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей», - говорит Сергей Иванов, и.о заместителя главного инженера МУП «Водоканал».

Для того, чтобы сообщить о незаконных подключениях к централизованным сетям горожанам необходимо оставить сообщение на автоответчик  Call-центра по телефону 37-99-00, либо  написать сотрудникам «Водоканала» через viber мессенджер по тел.: 8-924-456-39-00. Любой бдительный горожанин обнаруживший незаконную врезку юридического  лица  может также отправить письмо на электронный адрес: retail.yl@vdk03.ru. При  обнаружения незаконного пользования холодным водоснабжением или канализацией физического лица был открыт для обращений электронный адрес: retail.fl@vdk03.ru.

С начала года сотрудниками городского «Водоканала» было обнаружено 10 незаконных подключений среди физических лиц, а также зафиксировано одно незаконное подключение  юридического лица.
Напомним, штраф для потребителей при  обнаружении незаконных врезок составит около 40 тысяч рублей.

Фото: водоканал03рф
Теги
ЖКХ водоканал кражи вознаграждение

Все новости

Роскачество: мошенники используют SWIFT в новых схемах обмана
02.03.2022 в 21:49
Житель Улан-Удэ лишился авто, поставленного на штрафстоянку
02.03.2022 в 20:52
В Улан-Удэ дорога к Масленице будет ровной, как блин
02.03.2022 в 17:31
В Улан-Удэ объявлено вознаграждение за сообщения о похитителях воды
02.03.2022 в 17:14
В Бурятии браконьер заплатил около 50 тыс рублей за свой улов
02.03.2022 в 16:53
В Бурятии неизвестные сожгли дом, хозяин едва не погиб
02.03.2022 в 16:34
Санкции ударили по авторитету карт
02.03.2022 в 15:36
На строительную отрасль Улан-Удэ направят рекордные 7,3 млрд рублей
02.03.2022 в 15:30
В Бурятии сообщили о графике выплаты пенсий и социальных пособий в марте
02.03.2022 в 15:12
В Улан-Удэ таксист обворовал 85-летнюю старушку
02.03.2022 в 14:46
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Роскачество: мошенники используют SWIFT в новых схемах обмана
Россиянам предлагают перевести их сбережения на якобы безопасные счета
02.03.2022 в 21:49
Житель Улан-Удэ лишился авто, поставленного на штрафстоянку
Мужчина покупал его по доверенности, но  не смог доказать свое право на распоряжением автомобилем

02.03.2022 в 20:52
В Улан-Удэ дорога к Масленице будет ровной, как блин
Сотрудники Комбината по благоустройству чистят подъезды к Этнографическому музею  
02.03.2022 в 17:31
В Бурятии браконьер заплатил около 50 тыс рублей за свой улов
Житель Кяхты добыл на Чикое 14 ленков и тайменя
02.03.2022 в 16:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru