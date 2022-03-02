Общество 02.03.2022 в 17:14
В Улан-Удэ объявлено вознаграждение за сообщения о похитителях воды
Городской «Водоканал» готов платить добровольным информаторам от 1 до 3 тыс рублей
Текст: Номер один
В Улан-Удэ городской «Водоканал» впервые объявил о начале акции «Выяви самовольщика - получи денежное вознаграждение». Теперь за достоверные сведения о фактах самовольных подключений к централизованным сетям водоснабжения, предприятие готово платить горожанам: от одной до трех тысяч рублей, сообщили в его пресс-службе.
«Если бдительные потребители найдут незаконную врезку физического лица, то денежное вознаграждение составит 1000 рублей. В случае, если хозяин найденной незаконной врезки юридическое лицо, то сумма вознаграждения будет равна 3000 рублям», - рассказала Екатерина Зеленина, ведущий инженер отдела сбыта МУП «Водоканал».
Отметим, что любая поступившая информация будет проверена сотрудниками муниципального «Водоканала». На предприятии уже создана специальная комиссия, которая в рабочем режиме готова отрабатывать заявки с выездом на адреса, которые укажут горожане.
Одной из проблем не только «Водоканала», но и всех потребителей уже давно являются самовольные присоединения к городским водопроводным и канализационным сетям, которые периодически приводят к нарушению санитарных норм. При несанкционированном подключении, как правило, не производится дезинфекция и промывка водопроводных сетей. Вода, поступающая по такому трубопроводу, может не соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, что несет угрозу здоровью как «самовольщика», так и его соседей. Незаконные врезки приводят к снижению давления в сетях, необходимого для подачи воды потребителям в полном объеме, аварийным ситуациям и, как следствие, ухудшению качества услуг водоснабжения и водоотведения для добросовестных пользователей.
«Действительно, аварийные ситуации на частных ресурсных сетях перестали быть редкостью для нашего города, поэтому выявление самовольных подключений — важное звено при оказании достойных и качественных услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей», - говорит Сергей Иванов, и.о заместителя главного инженера МУП «Водоканал».
Для того, чтобы сообщить о незаконных подключениях к централизованным сетям горожанам необходимо оставить сообщение на автоответчик Call-центра по телефону 37-99-00, либо написать сотрудникам «Водоканала» через viber мессенджер по тел.: 8-924-456-39-00. Любой бдительный горожанин обнаруживший незаконную врезку юридического лица может также отправить письмо на электронный адрес: retail.yl@vdk03.ru. При обнаружения незаконного пользования холодным водоснабжением или канализацией физического лица был открыт для обращений электронный адрес: retail.fl@vdk03.ru.
С начала года сотрудниками городского «Водоканала» было обнаружено 10 незаконных подключений среди физических лиц, а также зафиксировано одно незаконное подключение юридического лица.
Напомним, штраф для потребителей при обнаружении незаконных врезок составит около 40 тысяч рублей.
Фото: водоканал03рф
«Если бдительные потребители найдут незаконную врезку физического лица, то денежное вознаграждение составит 1000 рублей. В случае, если хозяин найденной незаконной врезки юридическое лицо, то сумма вознаграждения будет равна 3000 рублям», - рассказала Екатерина Зеленина, ведущий инженер отдела сбыта МУП «Водоканал».
Отметим, что любая поступившая информация будет проверена сотрудниками муниципального «Водоканала». На предприятии уже создана специальная комиссия, которая в рабочем режиме готова отрабатывать заявки с выездом на адреса, которые укажут горожане.
Одной из проблем не только «Водоканала», но и всех потребителей уже давно являются самовольные присоединения к городским водопроводным и канализационным сетям, которые периодически приводят к нарушению санитарных норм. При несанкционированном подключении, как правило, не производится дезинфекция и промывка водопроводных сетей. Вода, поступающая по такому трубопроводу, может не соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, что несет угрозу здоровью как «самовольщика», так и его соседей. Незаконные врезки приводят к снижению давления в сетях, необходимого для подачи воды потребителям в полном объеме, аварийным ситуациям и, как следствие, ухудшению качества услуг водоснабжения и водоотведения для добросовестных пользователей.
«Действительно, аварийные ситуации на частных ресурсных сетях перестали быть редкостью для нашего города, поэтому выявление самовольных подключений — важное звено при оказании достойных и качественных услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей», - говорит Сергей Иванов, и.о заместителя главного инженера МУП «Водоканал».
Для того, чтобы сообщить о незаконных подключениях к централизованным сетям горожанам необходимо оставить сообщение на автоответчик Call-центра по телефону 37-99-00, либо написать сотрудникам «Водоканала» через viber мессенджер по тел.: 8-924-456-39-00. Любой бдительный горожанин обнаруживший незаконную врезку юридического лица может также отправить письмо на электронный адрес: retail.yl@vdk03.ru. При обнаружения незаконного пользования холодным водоснабжением или канализацией физического лица был открыт для обращений электронный адрес: retail.fl@vdk03.ru.
С начала года сотрудниками городского «Водоканала» было обнаружено 10 незаконных подключений среди физических лиц, а также зафиксировано одно незаконное подключение юридического лица.
Напомним, штраф для потребителей при обнаружении незаконных врезок составит около 40 тысяч рублей.
Фото: водоканал03рф
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