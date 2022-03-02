Общество 02.03.2022 в 17:31
В Улан-Удэ дорога к Масленице будет ровной, как блин
Сотрудники Комбината по благоустройству чистят подъезды к Этнографическому музею
Текст: Номер один
Городские коммунальщики начали подготовку к празднованию Масленицы. Сейчас они убирают снег и устраняют зимнюю скользкость на территориях вблизи Этнографического музея народов Забайкалья, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Специалисты чистят снег, подсыпают проезжую часть, убирают тротуары на улице Музейная. На месте действует и спецтехника Комбината: пескоразбрасывающая машина, бобкэт, самосвал. Ежедневно на участке работают пять уборщиков территорий. Затем специалисты посыпят парковочные места вблизи музея для безопасного движения горожан во время мероприятия.
Напомним, 6 марта, в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится программа «Широкая Масленица».
Как сообщал «Номер один», Масленицу - веселые проводы зимы, ожидания близкого тепла и весеннего обновления природы – в столице Бурятии также отпразднуют в парках. В парке культуры и отдыха «Юбилейный» и в парке культуры и отдыха им. С.Н. Орешкова 6 марта с 13:00 до 16:00 пройдут концертно-театрализованные программы «Широкая Масленица» и развернутся народные гуляния. ⠀В этот день горожане смогут принять участие в традиционных забавах и конкурсах: «Перетягивание каната», «Поедание блинов», «Поднятие гири», «Масленичный столб», «Краса-длинная коса» и получить ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия.⠀
Фото: ulan-ude-info.ru
Специалисты чистят снег, подсыпают проезжую часть, убирают тротуары на улице Музейная. На месте действует и спецтехника Комбината: пескоразбрасывающая машина, бобкэт, самосвал. Ежедневно на участке работают пять уборщиков территорий. Затем специалисты посыпят парковочные места вблизи музея для безопасного движения горожан во время мероприятия.
Напомним, 6 марта, в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится программа «Широкая Масленица».
Как сообщал «Номер один», Масленицу - веселые проводы зимы, ожидания близкого тепла и весеннего обновления природы – в столице Бурятии также отпразднуют в парках. В парке культуры и отдыха «Юбилейный» и в парке культуры и отдыха им. С.Н. Орешкова 6 марта с 13:00 до 16:00 пройдут концертно-театрализованные программы «Широкая Масленица» и развернутся народные гуляния. ⠀В этот день горожане смогут принять участие в традиционных забавах и конкурсах: «Перетягивание каната», «Поедание блинов», «Поднятие гири», «Масленичный столб», «Краса-длинная коса» и получить ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия.⠀
Фото: ulan-ude-info.ru
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