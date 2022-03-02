Роскачество: мошенники используют SWIFT в новых схемах обмана

Информация о скором или уже состоявшемся отключении SWIFT и о возможном отключении банков России от международных финансовых операций вызывают много противоречивых эмоций у россиян, сообщает Центр цифровой экспертизы Роскачества. Он рассказывает, какие уловки используются мошенниками и как не стать их жертвой.Отсутствие понимания того, что эта аббревиатура означает, что за ней скрывается и как эта система связана с банковскими счетами и платежными возможностями, дает повод мошенникам использовать ее в своих новых схемах манипулирования людьми. Мошенники выходят на связь с держателями банковских карт и через активные навыки социальной инженерии «объясняют» доверчивым пользователям, чем им грозит отключение SWIFT.Самая распространенная схема на сегодняшний день – звонок мошенников якобы из банка с сообщением, что после отключения России от SWIFT, вы потеряете все свои накопления. Для спасения средств необходимо срочно совершить перевод в другой банк или на специальный «защищенный» счет, который уже любезно подготовлен «сотрудником».Мошенники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы не попасться на эту удочку, рекомендация одна: при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты. Также не рекомендуется перезванивать на незнакомые номера, особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг).Уловки телефонных мошенников часто могут быть успешны, потому что вы не видите, с кем разговариваете, а фокусируетесь только на голосе звонящего, который путем мастерской манипуляции, интонациями и давлением на эмоции может заставить ваше воображение нарисовать любую желаемую мошенником картину.Лучшим вариантом будет сразу прервать разговор как только у вас возникнут хоть малейшие сомнения или вы услышите уже заезженную схему, когда звонивший представляется представителем «службы безопасности банка».• Помните, что ни сотрудники банков, ни сотрудники полиции не обзванивают людей с целью рассказать о проблемах с платежными системами. При сомнительных действиях по картам сотрудники банка просто блокируют карту без каких-либо телефонных уведомлений.• Не доверяйте входящим звонкам от незнакомцев, даже если звонят с номера вашего банка. Подменить номер с помощью специальных сервисов IP-телефонии сегодня просто как никогда.• Если у вас закралась хотя бы малейшая тень сомнения, что вас хотят обмануть, кладите трубку. Звонящий сразу начинает давить на эмоции? Говорит, что вы все потеряете, вам нужно перевести деньги на защищенный счет, установить безопасное приложение на свой телефон или продиктовать код из СМС? Кладите трубку незамедлительно.• Ничего не диктуйте по телефону незнакомому человеку, даже если он представился сотрудником банка или правоохранительных органов. Кладите трубку и перезванивайте сами по номеру на обороте карты или номеру полицейского участка.Фото: pixabay.com