Защита личной жизни

Без подписи.

— Вы можете обратиться в суд с требованиями возложить обязанность на б/м прекратить любого рода преследование, в том числе телефонные звонки, СМС-­сообщения, сообщения с использованием сети Интернет, почтовую переписку и иное преследование. В частности, согласно ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту своей чести и доброго имени. Согласно ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем: восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсации морального вреда. Судебная практика имеется, сделайте скриншоты переписки, заверьте у нотариуса.