Общество 03.03.2022 в 09:01
Защита личной жизни
Что делать, если терроризируют "бывшие"
Текст: Газета
«Бывший муж не дает покоя. Писал СМС, что «моя спокойная жизнь закончилась и игра началась». Поменяла номер, так он нашел в соцсетях моего мужчину и начал писать про меня гадости».
Без подписи.
— Вы можете обратиться в суд с требованиями возложить обязанность на б/м прекратить любого рода преследование, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сообщения с использованием сети Интернет, почтовую переписку и иное преследование. В частности, согласно ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту своей чести и доброго имени. Согласно ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем: восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсации морального вреда. Судебная практика имеется, сделайте скриншоты переписки, заверьте у нотариуса.
Без подписи.
— Вы можете обратиться в суд с требованиями возложить обязанность на б/м прекратить любого рода преследование, в том числе телефонные звонки, СМС-сообщения, сообщения с использованием сети Интернет, почтовую переписку и иное преследование. В частности, согласно ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту своей чести и доброго имени. Согласно ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем: восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсации морального вреда. Судебная практика имеется, сделайте скриншоты переписки, заверьте у нотариуса.