Общество 03.03.2022 в 09:01

Защита личной жизни

Что делать, если терроризируют "бывшие"
A- A+
Текст: Газета
Защита личной жизни
pixabay.com
«Бывший муж не дает покоя. Писал СМС, что «моя спокойная жизнь закончилась и игра началась». Поменяла номер, так он нашел в соцсетях моего мужчину и начал писать про меня гадости».
Без подписи.

— Вы можете обратиться в суд с требованиями возложить обязанность на б/м прекратить любого рода преследование, в том числе телефонные звонки, СМС-­сообщения, сообщения с использованием сети Интернет, почтовую переписку и иное преследование. В частности, согласно ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту своей чести и доброго имени. Согласно ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем: восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсации морального вреда. Судебная практика имеется, сделайте скриншоты переписки, заверьте у нотариуса.

Все новости

Буддисты России проведут большие молебны «по защите жизни сыновей»
03.03.2022 в 12:09
Известный гиревик Сергей Леонов вернулся в Хурал Бурятии
03.03.2022 в 12:01
Депутат Хурала Бурятии потребовал отменить увольнение главврача Заиграевской ЦРБ
03.03.2022 в 11:42
В Монголии изучат негативное экономическое влияние ситуации на Украине
03.03.2022 в 11:38
Глава Бурятии завел телеграм-канал
03.03.2022 в 11:00
Забайкалье поддержало российских военнослужащих
03.03.2022 в 10:46
В Бурятии сняли почти все антиковидные ограничения
03.03.2022 в 10:46
В Бурятии мошенникам удалось "взять на крючок" пожилого мужчину
03.03.2022 в 10:39
Бывшего зампреда правительства Бурятии переманили на зарплату в 1,5 млн рублей
03.03.2022 в 10:31
В Бурятии первичную вакцинацию от COVID-19 завершили 65% взрослого населения
03.03.2022 в 10:07
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Буддисты России проведут большие молебны «по защите жизни сыновей»
Двухдневные хуралы состоятся во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи РФ
03.03.2022 в 12:09
Депутат Хурала Бурятии потребовал отменить увольнение главврача Заиграевской ЦРБ
Вслед за своим начальником готов уволиться весь коллектив больницы
03.03.2022 в 11:42
В Монголии изучат негативное экономическое влияние ситуации на Украине
Сформирована рабочая группа для проверки готовности страны к вытекающим из ситуации обстоятельствам
03.03.2022 в 11:38
Глава Бурятии завел телеграм-канал
Такое решение позволит ему оставаться на связи с жителями республики
03.03.2022 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru