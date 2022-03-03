В Бурятии первичную вакцинацию от COVID-19 завершили 65% взрослого населения

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 125753. Это на 759 больше, чем было в среду. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 45% (56 877). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 865 человек, шестеро за последние сутки, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 702 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица,В стационарах получают лечение 956 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 626. За предыдущие сутки госпитализировано 85 пациентов. В отделениях реанимации находится 115 пациентов (из них старше 65 лет – 83), на ИВЛ – 32 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 317 коек: занято – 956, свободно – 361 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,6 %.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 5 578 человек.Выздоровели от COVID-19 – 99 133 (+722) человека, дополнительно снято с наблюдения - 660.В республике всего первично привито 495 609 человек (68,8 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 468 562 человека (65,1 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 143 206 человек, завершили 127 631.Фото: pixabay.com