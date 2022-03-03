Общество 03.03.2022 в 10:46

В Бурятии сняли почти все антиковидные ограничения

Сохраняются только масочный и дезинфекционный режимы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сняли почти все антиковидные ограничения
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, динамика заболеваемости коронавирусом и среднесуточный темп прироста «свидетельствуют о снижении интенсивности эпидемического процесса».

«С учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов, Главным государственным санитарным врачом РФ утверждены методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в условиях эпидпроцесса, вызванного новым вариантом коронавируса «омикрон», которые касаются различных отраслей экономики», - сообщили в ведомстве.

Новые рекомендации значительно смягчают введенный ранее антиковидный режим.

- Новые методические рекомендации введены с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в целом по стране. Также смягчение мер связано с особенностью заболевания штаммом «омикрон», которое в большинстве случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, - прокомментировал Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. - Но при этом сохраняются масочный режим в закрытых помещениях - в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, в торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий и в других местах. А также усиленный режим дезинфекции в организациях, предприятиях, учреждениях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Также сохраняются требования к проведению массовых мероприятий при достижении показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (коэффициент распространения инфекции; темп прироста заболеваемости; охват тестированием методом ПЦР).

Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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