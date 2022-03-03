Забайкалье поддержало российских военнослужащих

Акцию по поддержке спецоперации России на Украине подхватили в региональном правительстве Забайкальского края. Название региона в информационных материалах правительства края теперь будет писаться «Zабайкалье», сообщает официальный краевой портал.Z — в первую очередь, знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. Россияне размещают символ на автомобилях, окнах домов и офисов. Такой же знак нанесен на отечественную спецтехнику.Ранее водители читинских маршруток присоединились к акции #своихнебросаем в поддержку спецоперации России на Украине, наклеив на стёкла листовки с Георгиевской лентой в форме буквы Z.«Должна быть какая-то поддержка и помощь. Чтобы они были уверены, что они не одни там, что мы их поддерживаем во всей этой ситуации. Мы их не бросаем и считаем нужным помогать, чем сможем. Надеюсь, что они будут знать, что мы с ними», - поделился водитель маршрутки №3 Андрей.Большинство пассажиров воспринимают этот хэштег положительно и солидарны с решением российских властей и также выступают в поддержку. «Россия – это великая страна и наш народ всегда держался вместе. Мы и дальше должны быть вместе и помогать друг другу, и чтобы не было такой ситуации, чтобы Запад разделял людей на две половины», - отметила пассажир маршрутки Наталья.Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края