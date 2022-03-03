Общество 03.03.2022 в 11:00
Глава Бурятии завел телеграм-канал
Такое решение позволит ему оставаться на связи с жителями республики
Текст: Нина Павлова
В среду, 2 марта Глава Бурятии Алексей Цыденов завел официальный телегам-канал. Подписаться на страницу главы республики можно по ссылке. Об этом сообщает пресс-служба правительства регионе.
Такое решение позволит ему оставаться на связи с жителями Бурятии, также делиться важными новостями и решениями для региона.
Первый пост посвящен спецоперации на Украине, ситуации в экономике республики и информации о наших земляках, участвующих в боевой операции на Украине.
Такое решение позволит ему оставаться на связи с жителями Бурятии, также делиться важными новостями и решениями для региона.
Первый пост посвящен спецоперации на Украине, ситуации в экономике республики и информации о наших земляках, участвующих в боевой операции на Украине.