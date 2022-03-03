Общество 03.03.2022 в 11:38

В Монголии изучат негативное экономическое влияние ситуации на Украине

Сформирована рабочая группа для проверки готовности страны к вытекающим из ситуации обстоятельствам
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Текст: Номер один
В Монголии изучат негативное экономическое влияние ситуации на Украине

Правительство Монголии в закрытом режиме обсудило и приняло решение о создании рабочей группы для изучения негативного влияния на экономику страны ситуации вокруг Украины и составления экспертной оценки по данному вопросу, сообщило МОНЦАМЭ.

Как пояснила сообщила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг, эта рабочая группа сформирована для проверки готовности страны к вытекающим обстоятельствам и планирования определенных мероприятий.

«Рабочую группу возглавлю я лично в качестве министра иностранных дел, и решение Кабмина будет представлено Совету национальной безопасности», - отметила Б.Батцэцэг.

На полях заседания правительства были представлены результаты оценки состояния всех отраслей с учетом неопределенности дальнейшего развития ситуации вокруг Украины

Фото: montsame.mn

 

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