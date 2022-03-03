Общество 03.03.2022 в 11:42
Депутат Хурала Бурятии потребовал отменить увольнение главврача Заиграевской ЦРБ
Вслед за своим начальником готов уволиться весь коллектив больницы
Текст: Владимир Пашинюк
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутат Леонтий Красовский обратил внимание на конфликт в Заиграевской ЦРБ. По его словам, Минздрав принял решение об увольнении главного врача этой больницы, с чем не согласен коллектив учреждения.
- Весь коллектив встал на защиту главврача. И говорят, что, если он уйдет с этой должности, они тоже будут увольняться, - говорил депутат.
По его словам, нынешний главврач работал эффективно, за годы руководства закрыл все долги больницы. В итоге Леонтий Красовский потребовал «отменить кадровую ошибку и вернуть главного врача на место».
Что касается коллектива врачей, то, по мнению депутата, в условиях кадрового дефицита они легко смогут найти новое место работы. И их угрозы увольнения вполне реальны.
Отметим, ранее эту тему на своей странице в соцсетях поднимал известный общественник Антон Котенко.
«Главный врач смог так создать и сплотить такой коллектив, который работает как одна команда… Принял учреждение с долгом в 26 млн рублей и за три года смог превратить в отлаженный механизм. Люди за ним идут, и есть даже врачи приезжие из других регионов. Сейчас все это учреждение под ударом, коллектив уже месяц находится в подвешенном состоянии», - написал он.
Общественник отметил, что политика не должна быть причиной для увольнения. И обратился к Минздраву республики с просьбой услышать коллектив ЦРБ.
Однако в этой истории не все так однозначно. Ведь несколько лет назад в нашу редакцию обращались жители Заиграевского района, которые однозначно высказывались против главврача Коренева. Подробнее здесь.
Кроме того, Виктор Коренев был замешан в скандале, связанным с его работой в БСМП. Как показала служебная проверка, одно из операционных помещений больницы несколько лет использовалось неким ООО «Сибирский капитал». В арендованной операционной осуществлялись платные медицинские услуги.
Фото: «Номер один»
- Весь коллектив встал на защиту главврача. И говорят, что, если он уйдет с этой должности, они тоже будут увольняться, - говорил депутат.
По его словам, нынешний главврач работал эффективно, за годы руководства закрыл все долги больницы. В итоге Леонтий Красовский потребовал «отменить кадровую ошибку и вернуть главного врача на место».
Что касается коллектива врачей, то, по мнению депутата, в условиях кадрового дефицита они легко смогут найти новое место работы. И их угрозы увольнения вполне реальны.
Отметим, ранее эту тему на своей странице в соцсетях поднимал известный общественник Антон Котенко.
«Главный врач смог так создать и сплотить такой коллектив, который работает как одна команда… Принял учреждение с долгом в 26 млн рублей и за три года смог превратить в отлаженный механизм. Люди за ним идут, и есть даже врачи приезжие из других регионов. Сейчас все это учреждение под ударом, коллектив уже месяц находится в подвешенном состоянии», - написал он.
Общественник отметил, что политика не должна быть причиной для увольнения. И обратился к Минздраву республики с просьбой услышать коллектив ЦРБ.
Однако в этой истории не все так однозначно. Ведь несколько лет назад в нашу редакцию обращались жители Заиграевского района, которые однозначно высказывались против главврача Коренева. Подробнее здесь.
Кроме того, Виктор Коренев был замешан в скандале, связанным с его работой в БСМП. Как показала служебная проверка, одно из операционных помещений больницы несколько лет использовалось неким ООО «Сибирский капитал». В арендованной операционной осуществлялись платные медицинские услуги.
Фото: «Номер один»
Тегихурал больница увольнение