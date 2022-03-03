Буддисты России проведут большие молебны «по защите жизни сыновей»

Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России 4 марта пройдет специальный хурал-молебен «Лхарзай» – большой общий молебен по защите жизни наших сыновей за благополучное их возвращение домой. Хурал «Табан Харюлга» по устранению препятствий состоится 5 марта в Иволгинском дацане, сообщила пресс-служба Сангхи.«Во все времена буддисты молились своим Сахюсанам (хранителям) в своих дацанах для защиты и спасения верующих. Именно 4 марта пройдут молитвы обращенные к нашим Сахюсанам для защиты. Молитвы каждого из нас способны изменить многое, а глубокая вера в силу божеств способна помочь в самый трудный час быть сильнее. А мы с вами должны быть сильнее – сильнее всех испытаний, выпадающих нам и нашим семьям сегодня. С нами наши Сахюсаны, с нами наши великие Хамбо Ламы, которые защищают нас всегда; с нами Три Драгоценности: Будда, Дхарма и Сангха», - говорится в релизе конфессии.В ее пресс-службе напомнили о том, что «все эти дни в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходили молебны по защите жизни наших сыновей – офицеров и солдат Российской Армии, за благополучное их возвращение домой. Верующие приходили к ламам с просьбами и молитвами, ламы проводили специальные молебны. Было решено провести и общий молебен».Начало хуралов в 09:00.Фото: «Номер один»