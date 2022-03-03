Минздрав Бурятии: «Санкции не касаются лекарств первой необходимости»

Ограничительные меры, введенные странами ЕС и США, не касаются фармацевтической отрасли и не включают в себя ограничения поставок лекарственных средств, сообщает Минпромторг России.Ведомство на постоянной основе проводит мониторинг производства и поставок лекарственных препаратов для медицинского применения, уделяя особое внимание лекарствам, включенным в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).«Больница скорой медицинской помощи располагает всеми необходимыми медикаментами для лечения своих пациентов, в том числе и лекарствами, касающимися лечения COVID-19», - прокомментировал Чингис Содномов, врио главного врача БСМП им. В.В. Ангапова.Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav