Бурятия станет почти как порто-франко?

Бурятия решением правительства РФ включена в состав дальневосточных регионов, на которые будут распространяться преференции свободного порта Владивосток. Об этом заявила сегодня на сессии Народного Хурала республики министр экономики и инвестиций Бурятии Екатерина Кочетова.

Благодаря этому инвесторы смогут пользоваться в регионе особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Эти режимы в первую очередь рассчитан на малый и средний бизнес.

«Рассматривается в свете последних событий создание на территории Бурятии свободного порта Владивосток. Это нам даст возможности для развития экспортной деятельности с учетом выхода на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас появилась возможность признавать целые муниципальные образования свободными зонами «Владивосток». Это уникальный режим, который нам нужно совместно с вами продумать – на территориях каких муниципальных образований нам нужно его признать. Мы сейчас готовим предложение, чтобы земельные участки, также как по масштабным инвестиционным проектам, предоставляли без торгов. Сейчас эта работа ведется только через торги», - рассказала депутатам Народного Хурала министр.

Правительство России существенно снизило порог капитальных вложений для получения статуса резидента Свободного порта Владивосток (СПВ). Минимальная сумма инвестиций теперь составляет не 5 млн рублей, а 500 тысяч рублей. Постановление об этом в конце 2021 года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В числе льгот, на которые имеют право резиденты СПВ, 5% – налог на прибыль в течение 5 лет (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный), 0% – налог на землю в течение 5 лет, 0% – налог на имущество в течение 5 лет и от 0,5% в последующие 5 лет.

В качестве дополнительных преференций предусмотрено сокращенное время проведения контрольных проверок и получения разрешительной документации для объектов капитального строительства, режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска, упрощенный визовый режим, напомнили в пресс-службе правительства Бурятии.

Порто-франко (итал. porto franco — свободный порт) — порт (или его определённая часть, порто-франковская зона), пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Порто-франко не входит в состав таможенной территории государства. Часто создаётся при сооружении нового порта с целью привлечения грузов и увеличения товарооборота.

Фото: egov-buryatia.ru