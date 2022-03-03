В Улан-Удэ планируют изменить высотные отметки приаэродромной территории

«Проведена кропотливая работа по изменению высотных отметок третьей зоны приаэродромной территории. Эти изменения позволят застройщикам продолжить строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения в проблемных в настоящее время зонах города. На сегодня проект, получивший одобрение на местном и региональном уровне направлен на согласование в территориальное управление Росавиации, после чего он будет рассмотрен и утвержден в Федеральном агентстве воздушного транспорта» - рассказал председатель комитета Михаил Мясищев.

«В прошлом году мы приступили к формированию дизайн-кода города, с этой целью была разработана архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц на двух участках – по улице Смолина и по улице Коммунистическая. В настоящее время мэр города Игорь Шутенков утвердил план реализации концепции, который позволит привести фасады зданий в нормативное состояние до конца года» - сказал Михаил Мясищев.

«В 2021 году Комитет провел огромную работу, что касается территориального планирования – город один из лучших по республике, хотя есть и свои проблемы – постановка на кадастровый учет границ города, территориальных зон, но работа идет. Отмечу, схема территориального планирования РБ обновляется каждый год, в этом году мы уже запланировали внесение изменений, которые касаются в том числе Улан-Удэ – там будут новые объекты регионального и федерального значения. Что касается архитектурного облика города – очень радует работа по приведению в порядок фасадов зданий на магистральных ключевых улицах» - отметил на совещании главный архитектор Республики Бурятия Александр Маренич.

«Вся стройка начинается с Комитета по архитектуре, чтобы ввести здание в эксплуатацию, нужно пройти большой путь – определить источник финансирования, внести изменения в градостроительную документацию – это Генплан, правила землепользования и застройки, проект планировки и так далее. Комитет оперативно проводит большую работу. Сейчас у нас появилась еще одна программа «1000 дворов Дальнего востока», по эскизам комитет отработал быстро, прошу обратить внимание на изучение мирового и федерального опыта. Хотел бы отметить творческий подход к эскизу Новогоднего городка-2021, он был очень популярен. Мы по просьбе жителей демонтировали городок гораздо позже обычного, такого раньше не было. Коллеги, спасибо» - поблагодарил Олег Екимовский.

В Улан-Удэ планируют изменить высотные отметки приаэродромной территории. Об этом сообщили на итоговом совещании Комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Улан-Удэ.Комитет отчитался о результатах работы за прошлый год по трем направлениям – территориальное планирование и планировка территорий, формирование архитектурно-художественного облика города и обеспечение информационного сопровождения градостроительной деятельности, ведение адресного хозяйства.В 2021 году Комитет вел работу над актуализацией комплексной системы градостроительной документации. Так, Генплан г. Улан-Удэ был приведен в соответствие со Схемой территориального планирования Республики Бурятия. Изменения коснулись схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Улан-Удэ, были устранены пересечения границ города с иными границами, также из границ города исключена территория золошлакоотвала ТЭЦ-2.Также в соответствие с Генпланом были приведены Правила землепользования и застройки, поставлены на кадастровый учет границы четырех территориальных зон, в адрес филиала Федеральной кадастровой палаты по РБ направлены еще 13 зон.В области формирования архитектурного облика города комитет также проделал большую работу – в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны дизайн-проекты благоустройства 51 дворов, по дизайн-проектам комитета в 2021 году были благоустроены три общественные территории – площадь Революции, сквер им. А.С. Пушкина и сквер БАМовцам в мкрн Энергетик. Уже утверждены дизайн-проекты благоустройства территории вокруг Гостиных рядов (II очередь) и сквера «Зодчий» для проведения реконструкции этим летом.Также комитет подготовил эскиз художественного панно – мурала, представившего в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме Республику Бурятия, сейчас предлагается использовать мурал для декорирования одной из подпорных стен в городе.В прошлом году состоялся конкурс на лучший эскиз скульптурной композиции на территории аэропорта «Байкал» - победителями конкурса стали архитектор Вячеслав Бухаев и скульптор Матвей Макушкин. Кроме того, был подготовлен дизайн-проект благоустройства территории для установки бюста знаменитому дипломату и знатоку восточной медицины Петру Бадмаеву.И.о. мэра Улан-Удэ Олег Екимовский подчеркнул, что в последние годы идет активное строительство социально значимых объектов - только за три последних года построено 20 детсадов и семь школ.Среди задач Комитета по архитектуре на 2022 год - работа по внесению изменений в Генеральный план города и в Правила землепользования и застройки, разработка документации по планировке территории, участие в организации работ по разработке дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и дворов, организация выбора тематики новогоднего городка-2023, разработка архитектурно-художественной концепции внешнего облика улиц города Улан-Удэ и многое другое.Работу Комитета по архитектуре и градостроительству за 2021 год признали удовлетворительной.