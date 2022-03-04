Китайский капитал нацелился на берег Байкала

Жители села Исток Кабанского района выражают обеспокоенность не очень понятными планами китайского капитала в отношении их родных мест. Речь идет о «Байкальской производственно-логистической компании» (БПЛК), желающей развернуть деятельность близ села.Несмотря на вполне местное название компании и официальную регистрацию в бурятском УФНС, ее хозяева - представители КНР. Главным учредителем БПЛК является фирма по производству солнцезащитных изделий «Ваньхуэй» (город Циньдао, КНР), обладающая 99,986% в капитале БПЛК. Второстепенным участником выступает гражданин КНР Лай Нань-Хун, в руках которого 0,014%. Абсолютно непонятно, зачем такой мизерный процент ему нужен. Но речь не об этом.Бурятская компания, находящаяся во владении китайских собственников, заинтересовалась термальными водами, находящимися в глубинах земли в районе села Исток. Для того чтобы БПЛК могла делать шаги в сторону реализации своих бизнес-планов, стало необходимо решить вопрос с целевым предназначением участка земли.Проблема в том, что, согласно Генплану, а также «Правилам землепользования и застройки» сельского поселения «Посольское», участок с термальными водами относится к землям сельскохозяйственного назначения.Нужно было перевести его в другую категорию - земель энергетики, транспорта или иного специального назначения для добычи полезных ископаемых (для добычи воды подземной теплоэнергетической).Изменить Генплан поселения невозможно без проведения публичных слушаний. В конце 2021 года таковые были назначены. Они состоялись недавно в селе Исток в здании дома культуры. На них собрались неравнодушные жители.В преддверии слушаний, инициированных администрацией поселения «Посольское», людям раздали небольшие справки за подписью гендиректора БПЛК Булата Тумунова. В документе жителям сообщили, что компания «намерена провести работы по откачке воды с целью изучения физико-химического состава воды, проведения бальнеологических исследований, подсчета запасов термальной воды с целью дальнейшей эксплуатации ранее пробуренной скважины».Работу компания хотела провести в границах одного земельного участка площадью 51308 квадратных метров.Гендиректор прямо указал сельчанам - поскольку геологоразведочные работы в соответствии с «Правилами землепользования и застройки» относятся к недропользованию, участок «должен быть переведен в категорию земель промышленности». Булат Тумунов подчеркнул, что действует на основании лицензии на пользование недрами от 2018 года и «Проекта на проведение геологоразведочных работ, включая поиски, оценку и разведку месторождения Истокский термальный».Однако китайский капитал, желающий продолжить укоренение в окрестностях Байкала, и жители села Исток не нашли общий язык. Народ отказался одобрить планы по изменению целевого назначения земельного участка. Отрицательное решение слушаний оформлено протоколом за подписью председателя комиссии Осетровой, секретаря Кыштымовой и заверено печатью поселения «Посольское».- Мы так и не поняли, каким образом БПЛК намерена организовать свою работу по термальной воде, - недоумевали местные жители, обратившиеся в «Номер один» после публичных слушаний.К слову, скважина с термальной водой пробита геологами в советское время, но затем ее законсервировали.Что будет теперь с изменениями в Генплан?- Земля находится у компании в долгосрочной аренде. Сейчас там ничего не выращивается, просто поле, сельхознасаждений нет. А процесс перевода земель пока на этом закончен, - прокомментировала «Номер один» текущую ситуацию Светлана Осетрова, глава сельского поселения «Посольское».Что будет с данным арендованным участком сельхозземель, если компания в ближайшие годы не начнет на нем реальную аграрную деятельность? Будет ли договор аренды расторгаться? В поселении не смогли прояснить этот момент. Не совсем ясно также следующее – будут ли проводиться повторные слушания по корректировке Генплана в интересах БПЛК.- Решение публичных слушаний носят рекомендательный характер, - пояснила глава поселения.Прислушаются ли власти к голосу жителей Истока?- Администрация не пойдет против воли народа, - твердо заверила Светлана Осетрова.По словам Булата Тумунова, к которому «Номер один» обратился за комментариями, работы по геологическому изучению недр проводятся в целях определения возможности использования теплоэнергетических вод для обогрева объектов сельскохозяйственного назначения. Под какой свой бизнес-проект компания желает тщательно изучить истокские термальные воды, гендиректор предпочел не разъяснять.- На текущий момент говорить о реализации конкретного инвестиционного проекта преждевременно, поскольку в данном случае планирование инвестиционной деятельности и разработка инвестиционного проекта возможны только после получения результатов геологического изучения недр, - заявил он.Жители Истока считают, что сельхозобъектами, про которые говорят в «Байкальской производственно-логистической компании», могут стать теплицы для выращивания орхидей. В селе Брянск такие уже действуют.Сайт компании раскрывает суть ее цветочного бизнеса. Технологическая основа находится в КНР. А земли в Бурятии используются на самом последнем этапе - только для получения товара и отгрузки покупателям.Это можно сравнить с примитивным «отверточным» производством машин в России – важнейшие технологические звенья (конструкторское бюро, заводы по выпуску двигателя и т. д.) располагаются в зарубежных странах, а в России просто получают готовые части и собирают. Власти страны пытаются с этим бороться, настаивая на локализации автопроизводства в России.«Рассада для наших цветов производится в Китае, где осуществляется непрерывная работа по выведению новых сортов, отвечающих современным тенденциям на рынке. Качество рассады подтверждается не только сертификатами соответствия, но и тем фактом, что она пользуется большим спросом среди североамериканских, голландских, французских, японских и южнокорейских производителей орхидей», - рассказывает компания на сайте.Там же БПЛК раскрывает схему отопления производственных площадей.«Для холодного времени года предусмотрена двойная система отопления на основе отопительных труб и электрических обогревателей, быстро и равномерно нагревающих воздух внутри теплицы. Благодаря этому мы можем выращивать и поставлять свежие цветы круглогодично», - сообщают цветоводы.Если на земельном участке близ Истока раскинутся очередные теплицы БПЛК, то на их отопление могут направить подземные термальные воды. Энергоэффективность таких теплиц может оказаться выше, чем у действующих в селе Брянск. Это приведет к снижению себестоимости цветочной продукции.В этой стройной схеме неясно одно. В случае если компания станет использовать термальную воду сугубо в целях ЖКХ (для обогрева теплиц), то зачем проводить бальнеологические исследования? О них, напомним, местным рассказывали в распространенных перед слушаниями листовках.Может быть, компания с учредителями из Китайской Народной Республики задумала использовать термальную воду не только для обогрева? Поэтому и понадобились бальнеологические исследования? Мы не исключаем, что бизнес-планы компании на берегу Байкала не ограничатся цветоводством. Одним словом, интерес китайского капитала к этим местам заметно растет.Местные жители сообщили нашему изданию, что недавно на участке уже возвели забор.Фото: «Номер один»