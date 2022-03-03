Общество 03.03.2022 в 16:28
В Бурятии промпроизводство упало еще до санкций
В январе 2022 года падение достигло почти на 20% к январю 2021-го
Текст: Номер один
В Бурятии промышленное производство в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года снизилось на 19,9 %. Отрицательная динамика наблюдалось по обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых (снижение к аналогичному периоду прошлого года на 12,9 % и 53,7 % соответственно), сообщает Бурятстат.
По видам деятельности водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов и обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха наблюдался рост на 20% и 5,3 % соответственно.
Снижение промышленного производства в январе 2022 года наблюдалось по видам деятельности: добыча угля, добыча металлических руд, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство прочих транспортных средств и оборудования.
Рост промышленного производства наблюдался по таким видам экономической деятельности как производство напитков (индекс производства 118,3 %), производство одежды (102,7 %), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (121,7 %), производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов (114,6 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (в 2,6 раза), производство прочей неметаллической минеральной продукции (132,2 %), производство прочих готовых изделий (190,2 %), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (105,3 %), забор, очистка и распределение воды (105,1 %), сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (134,5 %).
Бурятстат не комментирует причин резкого спада. Тем не менее, его трудно объяснить затяжными новогодними каникулами, так как сопоставляются два января - прошлогодний и нынешний.
Может быть, плохая статистика станет предметом внимания только что созданного в республике оперативного штаба по поддержке бизнеса в условиях действия санкций ЕС и США. Неужели промпроизводство так резко сбавило от одного испуга перед санкциями?
Фото: pixabay.com
По видам деятельности водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов и обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха наблюдался рост на 20% и 5,3 % соответственно.
Снижение промышленного производства в январе 2022 года наблюдалось по видам деятельности: добыча угля, добыча металлических руд, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство прочих транспортных средств и оборудования.
Рост промышленного производства наблюдался по таким видам экономической деятельности как производство напитков (индекс производства 118,3 %), производство одежды (102,7 %), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (121,7 %), производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов (114,6 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (в 2,6 раза), производство прочей неметаллической минеральной продукции (132,2 %), производство прочих готовых изделий (190,2 %), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (105,3 %), забор, очистка и распределение воды (105,1 %), сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (134,5 %).
Бурятстат не комментирует причин резкого спада. Тем не менее, его трудно объяснить затяжными новогодними каникулами, так как сопоставляются два января - прошлогодний и нынешний.
Может быть, плохая статистика станет предметом внимания только что созданного в республике оперативного штаба по поддержке бизнеса в условиях действия санкций ЕС и США. Неужели промпроизводство так резко сбавило от одного испуга перед санкциями?
Фото: pixabay.com