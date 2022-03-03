Общество 03.03.2022 в 16:28

В Бурятии промпроизводство упало еще до санкций

В январе 2022 года падение достигло почти на 20% к январю 2021-го
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии промпроизводство упало еще до санкций
В Бурятии промышленное производство в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года снизилось на 19,9 %. Отрицательная динамика наблюдалось по обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых (снижение к аналогичному периоду прошлого года на 12,9 % и 53,7 % соответственно), сообщает Бурятстат.

По видам деятельности водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов и обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха наблюдался рост на 20% и 5,3 % соответственно.

Снижение промышленного производства в январе 2022 года наблюдалось по видам деятельности: добыча угля, добыча металлических руд, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство прочих транспортных средств и оборудования.


Рост промышленного производства наблюдался по таким видам экономической деятельности как производство напитков (индекс производства 118,3 %), производство одежды (102,7 %), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (121,7 %), производство бумаги и бумажных изделий, производство химических веществ и химических продуктов (114,6 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (в 2,6 раза), производство прочей неметаллической минеральной продукции (132,2 %), производство прочих готовых изделий (190,2 %), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (105,3 %), забор, очистка и распределение воды (105,1 %), сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (134,5 %).

Бурятстат не комментирует причин резкого спада. Тем не менее, его трудно объяснить затяжными новогодними каникулами, так как сопоставляются два января - прошлогодний и нынешний.

Может быть, плохая статистика станет предметом внимания только что созданного в республике оперативного штаба по поддержке бизнеса в условиях действия санкций ЕС и США. Неужели промпроизводство так резко сбавило от одного испуга перед санкциями?

Фото: pixabay.com
Теги
промышленность производство падение

Все новости

Кошки из России попали под западные санкции
03.03.2022 в 16:56
В Бурятии прошли патриотические акции в поддержку жителей ЛНР и ДНР
03.03.2022 в 16:39
В Бурятии промпроизводство упало еще до санкций
03.03.2022 в 16:28
В Улан-Удэ планируют изменить высотные отметки приаэродромной территории
03.03.2022 в 15:47
В Бурятии банки заманивают вкладчиков высокими процентами
03.03.2022 в 15:33
В Бурятии создан штаб по поддержке экономики в условиях действия санкций
03.03.2022 в 15:21
В Бурятии назначены новые руководители в двух агентствах
03.03.2022 в 15:09
Оппозиции не удалось снизить муниципальный фильтр на выборах главы Бурятии
03.03.2022 в 14:47
Появление аквапарка в Улан-Удэ стало под большим вопросом
03.03.2022 в 14:45
В Бурятии сгорел иркутский пансионат
03.03.2022 в 14:35
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Кошки из России попали под западные санкции

FIFE запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках

03.03.2022 в 16:56
В Бурятии прошли патриотические акции в поддержку жителей ЛНР и ДНР
2 марта состоялся автопробег и флэшмоб под лозунгом «Своих не бросаем!»
03.03.2022 в 16:39
В Улан-Удэ планируют изменить высотные отметки приаэродромной территории
Изменения позволят застройщикам продолжить строительство и ввод жилья в проблемных зонах города
03.03.2022 в 15:47
В Бурятии создан штаб по поддержке экономики в условиях действия санкций
Дополнительное финансирование на поддержку экономики и социальных мер оценивается в 4,5 млрд рублей

03.03.2022 в 15:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru