В Бурятии прошли патриотические акции в поддержку жителей ЛНР и ДНР

2 марта в столице Бурятии прошел автопробег и флэшмоб под лозунгом «Своих не бросаем!». Организаторы мероприятия –общественные молодежные организации Бурятии таким образом выразили свою поддержку жителям ЛНР и ДНР. Это часть всероссийской акции «Молодой Гвардии Единой России» в поддержку признания Луганской и Донецкой народных республик.Автопробег прошел днем, где с десяток автомобилей проехались от центра города до Верхней Березовки с флагами ЛНР и ДНР.Вечером 2 февраля состоялась еще одна акция поддержки.Общественные организации организовали флэшмоб, выстроив около 30 автомобилей в букву Z, ставшую символом единства и защиты, а также поддержки решений президента России.