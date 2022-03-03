Общество 03.03.2022 в 16:56
Кошки из России попали под западные санкции
FIFE запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках
Текст: Номер один
Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны с 1 марта по 31 мая, сообщает Lenta. Ru.
Западные санкции связаны со специальной операцией на Украине. Кроме того, ни одну кошку, выведенную в России, не смогут вывезти или зарегистрировать в какой-либо родословной книге FIFE за пределами России.
В FIFE пояснили, что введенные ограничения могут быть пересмотрены по мере необходимости.
Фото: «Номер один»