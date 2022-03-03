Общество 03.03.2022 в 17:27

В Улан-Удэ ремонт дорог пройдет при синхронизации с ресурсоснабжающими организациями

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» применяется комплексный подход
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ ремонт дорог пройдет при синхронизации с ресурсоснабжающими организациями
ulan-ude-info.ru
В последние годы в масштабном обновлении дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» применяется комплексный подход. Проводится синхронизация дорожных работ с учетом ремонта линейных объектов ресурсоснабжающих организаций.

Этим летом в центре города запланирован ремонт дорог по улицам Куйбышева, Балтахинова, Банзарова и по проспекту Победы. Дорожники приступят к ремонту только после завершения крупномасштабных работ по переустройству сетей коммуникации центральной части города.

В настоящий момент уже определены подрядные организации, которые займутся ремонтом дорог. Сейчас подрядчики формируют запасы материалов и техники.

Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения в центральной исторической части города значительно увеличит резервы мощностей для технологического присоединения как новых планируемых объектов, так и существующих многоквартирных домов, объектов нежилого назначения.

На сегодня получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

«В ближайшей перспективе на территории Советского района будут реализованы крупные проекты по развитию инженерной и социальной инфраструктуры. Это большая ответственность. Через центр у нас идут все пути движения, это самый максимально используемый трафик. У нас будет перекопан город для ремонта сетей и дорог, надеемся, что начнем строительство театра "Байкал", дамбы»

- сообщил ранее мэр города Игорь Шутенков.
Всего в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 29 участков общей протяженностью 30 км. На эти цели выделено 700 млн рублей.

Сэкономленные на торгах 25,2 млн рублей решено направить на разработку проектных документаций по капитальному ремонту трех автомобильных мостов по проспекту Автомобилистов: через железнодорожные пути, через реку Уда и через улицу Лебедева.

В 2021 году в столице Бурятии обновили 34 км дорог – это 30 участков автотрасс во всех районах города.
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