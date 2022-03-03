Общество 03.03.2022 в 17:35
Глава Бурятии подтвердил снятие большинства антиковидных ограничений
Запрет на массовые мероприятия, а также масочный режим пока действуют
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях подтвердил снятие большинства антиковидных органичений в республике.
«Друзья, подписал указ по ковиду. Можно говорить о ПОЛНОМ снятии ограничений! Из требований остаются – ношение масок в помещении и транспорте, на улице можно находится без них. Сохраняются требования по дезинфекции помещений – это, в общем-то, важно и полезно и без ковида. До 31 марта пока под запретом массовые мероприятия», - сообщил он.
Напомним, ранее с рекомендацией о существенном смягчении антиковидных мер выступил Роспотребнадзор.
- Смягчение мер связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией в целом по стране и с особенностью заболевания штаммом «омикрон», которое в большинстве случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, - прокомментировал Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Фото: «Номер один»
«Друзья, подписал указ по ковиду. Можно говорить о ПОЛНОМ снятии ограничений! Из требований остаются – ношение масок в помещении и транспорте, на улице можно находится без них. Сохраняются требования по дезинфекции помещений – это, в общем-то, важно и полезно и без ковида. До 31 марта пока под запретом массовые мероприятия», - сообщил он.
Напомним, ранее с рекомендацией о существенном смягчении антиковидных мер выступил Роспотребнадзор.
- Смягчение мер связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией в целом по стране и с особенностью заболевания штаммом «омикрон», которое в большинстве случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, - прокомментировал Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Фото: «Номер один»