Общество 03.03.2022 в 17:35

Глава Бурятии подтвердил снятие большинства антиковидных ограничений

Запрет на массовые мероприятия, а также масочный режим  пока действуют
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии подтвердил снятие большинства антиковидных ограничений
Глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях подтвердил снятие большинства антиковидных органичений в республике.

«Друзья, подписал указ по ковиду. Можно говорить о ПОЛНОМ снятии ограничений! Из требований остаются – ношение масок в помещении и транспорте, на улице можно находится без них. Сохраняются требования по дезинфекции помещений – это, в общем-то, важно и полезно и без ковида. До 31 марта пока под запретом массовые мероприятия», - сообщил он.

Напомним, ранее с рекомендацией о существенном смягчении антиковидных мер выступил Роспотребнадзор.

- Смягчение мер связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией в целом по стране и с особенностью заболевания штаммом «омикрон», которое в большинстве случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, - прокомментировал Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Фото: «Номер один»

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ЗУРХАЙ
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