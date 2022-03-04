Общество 04.03.2022 в 08:25

В Улан-Удэ «Водоканал» заставляют ремонтировать изношенную канализацию

Из-за аварии на коллекторе нечистотами затопило 23 дома
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ «Водоканал» заставляют ремонтировать изношенную канализацию
Прокуратура Бурятии выиграла суд с улан-удэнским «Водоканалом», заставив предприятие ремонтировать ветхие канализационные сети.

«По результатам проверки по факту прорыва коллектора в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ в июле 2021 года установлено, что основной причиной аварии стала ветхость сетей водоотведения. В результате канализационными стоками загрязнены территории 23 домовладений по улицам Лесопильная, Жанаева, Асеева, Батальонная, причинен ущерб гражданам и окружающей среде. Канализационные коллекторы эксплуатируются более 40 лет, износ трубопроводов составляет более 90%», - сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что обязанность по капитальному ремонту коллекторов и сетей возложена на МУП «Водоканал». Чтобы заставить предприятие заниматься ремонтом, был подан иск в суд.

«В октябре 2021 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск прокурора о возложении на МУП «Водоканал» обязанности провести капремонт участков сетей. Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения», - рассказали надзорщики.

Фото: «Номер один»
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