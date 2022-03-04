В Улан-Удэ «Водоканал» заставляют ремонтировать изношенную канализацию

Прокуратура Бурятии выиграла суд с улан-удэнским «Водоканалом», заставив предприятие ремонтировать ветхие канализационные сети.«По результатам проверки по факту прорыва коллектора в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ в июле 2021 года установлено, что основной причиной аварии стала ветхость сетей водоотведения. В результате канализационными стоками загрязнены территории 23 домовладений по улицам Лесопильная, Жанаева, Асеева, Батальонная, причинен ущерб гражданам и окружающей среде. Канализационные коллекторы эксплуатируются более 40 лет, износ трубопроводов составляет более 90%», - сообщили в надзорном ведомстве.В прокуратуре отметили, что обязанность по капитальному ремонту коллекторов и сетей возложена на МУП «Водоканал». Чтобы заставить предприятие заниматься ремонтом, был подан иск в суд.«В октябре 2021 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск прокурора о возложении на МУП «Водоканал» обязанности провести капремонт участков сетей. Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения», - рассказали надзорщики.Фото: «Номер один»