Общество 04.03.2022 в 08:36

Из Улан-Удэ и Иркутска отменены рейсы в Таиланд

Как будут вывозить оставшихся там туристов, пока не известно
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Текст: Дмитрий Родионов
Из Улан-Удэ и Иркутска отменены рейсы в Таиланд
Бурятию отрезали от прямого международного сообщения с Таиландом. Авиакомпания S7 отменила все международные рейсы в эту страну, в том числе из Улан-Удэ в Пхукет. Также отменены рейсы из Иркутска. Период запрета пока не определен.

- Отмена рейсов планируется с 7 марта, причину представители S7 пока не уточняли, - сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

По некоторым оценкам, в Тайланде сейчас находятся несколько сотен бурятских туристов, которые ранее вылетели туда 28 февраля и ранее.

- Будем вывозить туристов на рейсах других авиакомпаний либо специальными вывозными рейсами, - сообщают представители авиакомпании в Москве.

По неофициальной информации, причиной отмены рейсов могла стать угроза ареста российских самолетов за границей.

Пока непонятно психическое состояние туристов, чьи билеты и брони гостиниц пропали в связи с началом спецоперации на Украине. И особенно тех жителей Бурятии, которые застряли в Таиланде, не имея возможности вернуться обратно рейсами S7.

Фото: «Номер один»
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