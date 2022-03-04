Из Улан-Удэ и Иркутска отменены рейсы в Таиланд

Бурятию отрезали от прямого международного сообщения с Таиландом. Авиакомпания S7 отменила все международные рейсы в эту страну, в том числе из Улан-Удэ в Пхукет. Также отменены рейсы из Иркутска. Период запрета пока не определен.- Отмена рейсов планируется с 7 марта, причину представители S7 пока не уточняли, - сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.По некоторым оценкам, в Тайланде сейчас находятся несколько сотен бурятских туристов, которые ранее вылетели туда 28 февраля и ранее.- Будем вывозить туристов на рейсах других авиакомпаний либо специальными вывозными рейсами, - сообщают представители авиакомпании в Москве.По неофициальной информации, причиной отмены рейсов могла стать угроза ареста российских самолетов за границей.Пока непонятно психическое состояние туристов, чьи билеты и брони гостиниц пропали в связи с началом спецоперации на Украине. И особенно тех жителей Бурятии, которые застряли в Таиланде, не имея возможности вернуться обратно рейсами S7.Фото: «Номер один»