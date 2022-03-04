В Бурятии мужчина убивал односельчанина двумя ножами

В Бурятии утром 2 марта возле одного из домов села Гурулево Прибайкальского района обнаружено тело ранее судимого 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний ранее судимый односельчанин покойного.Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенного допроса задержанный дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Ему уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 2 марта утром к обвиняемому для выяснения отношений приехал на автомобиле потерпевший. Мужчина встретил его во дворе своего дома. Разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями быстро перерос в ссору, в ходе которой хозяин дома вытащил из кармана складной нож и нанес им удар в грудь потерпевшему, находившемуся в ограде.Возвращаясь в дом, обвиняемый выбросил орудие нападения. А зайдя в дом, схватил кухонный нож на веранде, выбежал за ограду и продолжил наносить ножом множественные удары в область шеи, спины и грудной клетки, сидящему на земле потерпевшему. От полученных повреждений последний скончался на месте происшествия. Очевидцы преступления, находившиеся в это время неподалеку, вызвали сотрудников полиции.В настоящее время в отношении обвиняемого молодого человека решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото: buryatia.sledcom.ru