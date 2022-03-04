Общество 04.03.2022 в 11:15
Глава Бурятии сообщил о восьми погибших на Украине военнослужащих
Их имена обещали сообщить в ближайшее время
Текст: Константин Воронов
Как сообщил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов, в ходе спецоперации на Украине погибли 8 военнослужащих из республики. По предварительным данным, ранено 40 военных, но эта цифра пока не подтверждена. Раненые находятся в госпиталях Москвы, их жизни ничего не угрожает.
По информации «Номер один», четверо погибших служили в частях 36-й армии Восточного военного округа, двое – в 11-й Десантно-штурмовой бригаде. Еще два - в подразделениях других военных округов.
Имена погибших военнослужащих обещали назвать позднее. На данный момент известно об одном из них – это лейтенант Илья Семенов из Гусиноозерска.
Фото: pixabay.com
По информации «Номер один», четверо погибших служили в частях 36-й армии Восточного военного округа, двое – в 11-й Десантно-штурмовой бригаде. Еще два - в подразделениях других военных округов.
Имена погибших военнослужащих обещали назвать позднее. На данный момент известно об одном из них – это лейтенант Илья Семенов из Гусиноозерска.
Напомним, 2 марта Минобороны России впервые опубликовало данные о потерях в ходе спецоперации. Как сообщили в ведомстве, погибли 498 российских военных, 1597 было ранено.
Отметим, вчера Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ поручил назначить пострадавшим и семьям погибших дополнительные выплаты. Как сообщает «КоммерсантЪ», раненые получат 2,9 млн рублей, предусмотренные законом, и дополнительно 3 млн рублей. Родственникам погибших перечислят положенную компенсацию в размере 7,4 млн рублей и дополнительно 5 млн рублей. «Наш долг — поддержать семьи погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность отечества, за наш народ, за народ России», - сказал Владимир Путин.
Фото: pixabay.com
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