Общество 04.03.2022 в 11:15

Глава Бурятии сообщил о восьми погибших на Украине военнослужащих

Их имена обещали сообщить в ближайшее время
A- A+
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии сообщил о восьми погибших на Украине военнослужащих
Как сообщил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов, в ходе спецоперации на Украине погибли 8 военнослужащих из республики. По предварительным данным, ранено 40 военных, но эта цифра пока не подтверждена. Раненые находятся в госпиталях Москвы, их жизни ничего не угрожает.

По информации «Номер один», четверо погибших служили в частях 36-й армии Восточного военного округа, двое – в 11-й Десантно-штурмовой бригаде. Еще два - в подразделениях других военных округов.

Имена погибших военнослужащих обещали назвать позднее. На данный момент известно об одном из них – это лейтенант Илья Семенов из Гусиноозерска.

Напомним, 2 марта Минобороны России впервые опубликовало данные о потерях в ходе спецоперации. Как сообщили в ведомстве, погибли 498 российских военных, 1597 было ранено.

Отметим, вчера Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ поручил назначить пострадавшим и семьям погибших дополнительные выплаты. Как сообщает «КоммерсантЪ», раненые получат 2,9 млн рублей, предусмотренные законом, и дополнительно 3 млн рублей. Родственникам погибших перечислят положенную компенсацию в размере 7,4 млн рублей и дополнительно 5 млн рублей. «Наш долг — поддержать семьи погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность отечества, за наш народ, за народ России», - сказал Владимир Путин.

Фото: pixabay.com
Теги
Украина

Все новости

Житель Бурятии разбил три автомобиля после ссоры с женой
04.03.2022 в 12:24
В Бурятии банки начали пересматривать условия уже взятых кредитов
04.03.2022 в 12:03
Дом на двух участках
04.03.2022 в 11:32
В Улан-Удэ ищут 72-летнего мужчину
04.03.2022 в 11:28
Глава Бурятии сообщил о восьми погибших на Украине военнослужащих
04.03.2022 в 11:15
Власти Улан-Удэ поехали. «По автобусы»
04.03.2022 в 10:46
В Улан-Удэ ищут сбежавших из соцучреждения подростков
04.03.2022 в 10:40
В Бурятии мужчина убивал односельчанина двумя ножами
04.03.2022 в 10:29
"Леруа Мерлен" не уйдет из Улан-Удэ
04.03.2022 в 10:05
В Бурятии от COVID-19 за время пандемии вылечились более 100 тыс человек
04.03.2022 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
Дом на двух участках
Могут ли возникнуть проблемы с тем, что дом стоит на двух участках, принадлежащих разным собственникам
04.03.2022 в 11:32
В Улан-Удэ ищут 72-летнего мужчину
Еще в  начале декабря  прошлого года он ушел в неизвестном направлении из дома
04.03.2022 в 11:28
Власти Улан-Удэ поехали. «По автобусы»
Мэр и председатель горсовета смотрят новые модели  во Владимирской области, в Татарстане и Башкирии
04.03.2022 в 10:46
В Бурятии мужчина убивал односельчанина двумя ножами
Двое ранее судимых выясняли отношения в ограде дома, его хозяин обвиняется в убийстве  
04.03.2022 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru