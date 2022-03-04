В Улан-Удэ ищут 72-летнего мужчину

В Бурятии проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 72-летнего мужчины. В настоящее время ведутся следственно-оперативные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины и выяснение обстоятельств его исчезновения, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, 2 декабря 2021 года мужчина ушел в неизвестном направлении из дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д. 21, кв. 1. и до настоящего времени не вернулся.Сведения о пропавшем: Игумнов Игорь Тимофеевич, 03.01.1950 года рождения, уроженец г. Гусиноозерск, Селенгинского района, Республики Бурятия.Приметы: мужчина европейской национальности, на вид 70-75 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы и борода седые.Был одет: пальто зимнее, темно-зеленого цвета.Фото: СКР