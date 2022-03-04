Общество 04.03.2022 в 11:28

В Улан-Удэ ищут 72-летнего мужчину

Еще в  начале декабря  прошлого года он ушел в неизвестном направлении из дома
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ищут 72-летнего мужчину
В Бурятии проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 72-летнего мужчины. В настоящее время ведутся следственно-оперативные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины и выяснение обстоятельств его исчезновения, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По предварительным данным,  2 декабря 2021 года мужчина ушел в неизвестном направлении из дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д. 21, кв. 1. и до настоящего времени не вернулся.
Сведения о пропавшем: Игумнов Игорь Тимофеевич, 03.01.1950 года рождения, уроженец г. Гусиноозерск, Селенгинского района, Республики Бурятия.
Приметы: мужчина европейской национальности, на вид 70-75 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы и борода седые.
Был одет: пальто зимнее, темно-зеленого цвета.

Фото: СКР
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