Общество 04.03.2022 в 11:32

Дом на двух участках

Могут ли возникнуть проблемы с тем, что дом стоит на двух участках, принадлежащих разным собственникам
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Текст: Газета
Дом на двух участках
pixabay.com
«Дом зарегистрирован в 2014 году на двух участках. Земельные участки принадлежат разным собственникам. Один — собственник дома с участком. А вторая часть дома стоит на земле администрации. Они свой участок отмежевали позже, в 2015 году. И поставили на кадастровый учет позже меня. Могут ли у меня возникнуть проблемы с тем, что дом стоит на двух участках, принадлежащих разным собственникам?»
Без подписи.

— Проблем, как со стороны администрации, так и при возможной продаже, исключать нельзя, поскольку в силу ст. 1 ЗК РФ, установлен принцип единства судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества. Судьба земельного участка следует судьбе дома и наоборот. Однако в вашу пользу говорит то обстоятельство, что право собственности на дом вами было зарегистрировано ранее, чем земля администрации поставлена на кадастровый учет. Соответственно, вам необходимо приводить в соответствие этот вопрос с земельным участком (либо выкупать, либо долгосрочная аренда, либо оспаривать право собственности на этот земельный участок в судебном порядке). Пока часть земли будет в собственности администрации, вы ни продать, ни подарить дом не сможете (Росреестр откажет на основании закона о госрегистрации недвижимости № 218­ФЗ).
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