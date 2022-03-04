Дом на двух участках

Без подписи.

— Проблем, как со стороны администрации, так и при возможной продаже, исключать нельзя, поскольку в силу ст. 1 ЗК РФ, установлен принцип единства судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества. Судьба земельного участка следует судьбе дома и наоборот. Однако в вашу пользу говорит то обстоятельство, что право собственности на дом вами было зарегистрировано ранее, чем земля администрации поставлена на кадастровый учет. Соответственно, вам необходимо приводить в соответствие этот вопрос с земельным участком (либо выкупать, либо долгосрочная аренда, либо оспаривать право собственности на этот земельный участок в судебном порядке). Пока часть земли будет в собственности администрации, вы ни продать, ни подарить дом не сможете (Росреестр откажет на основании закона о госрегистрации недвижимости № 218­ФЗ).