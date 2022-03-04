Общество 04.03.2022 в 12:48
АСВ приняло меры поддержки для заемщиков ликвидируемых банков
Принято решение зафиксировать процентные ставки на 18 февраля 2022 года для соглашений о реструктуризации и мировых соглашений
Текст: Номер один
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – агентство) приняла комплекс дополнительных мер, направленных на поддержку заемщиков ликвидируемых банков, сообщили в ее пресс-службе.
Агентство приняло решение зафиксировать процентные ставки на уровне установленных по состоянию на 18 февраля 2022 года для соглашений о реструктуризации задолженности и мировых соглашений. По кредитам, оформленным в иностранной валюте, агентство зафиксирует валютный курс по состоянию на 18 февраля 2022 года.
Отдельные льготы при погашении кредитов предусмотрены для заемщиков – военнослужащих и членов их семей. Им в период с 28 февраля 2022 года по 30 сентября 2022 года по запросу может быть предоставлен льготный период с отсрочкой платежей по кредиту на срок до 6 месяцев и снижением процентной ставки до 0%.
Кроме того, до 30 сентября 2022 года всем обратившимся заемщикам Агентство не будет начислять неустойки, штрафы, пени и иные санкции, возникшие после 28 февраля 2022 года. До 31 декабря 2022 года также будут приостановлены процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание.
Данные меры позволят поддержать заемщиков в сложный период и обеспечить реальное планомерное пополнение конкурсной массы ликвидируемых банков в будущем.
Для того, чтобы воспользоваться льготными условиями, заемщику необходимо направить соответствующее обращение в агентство с приложением подтверждающих документов.
Полная информация о порядке применения мер поддержки заемщиков, документах и способах подачи заявления в агентство будет размещена на сайте АСВ в разделе «Для заемщиков ликвидируемых банков»в ближайшее время.
Фото: pixabay.com
Агентство приняло решение зафиксировать процентные ставки на уровне установленных по состоянию на 18 февраля 2022 года для соглашений о реструктуризации задолженности и мировых соглашений. По кредитам, оформленным в иностранной валюте, агентство зафиксирует валютный курс по состоянию на 18 февраля 2022 года.
Отдельные льготы при погашении кредитов предусмотрены для заемщиков – военнослужащих и членов их семей. Им в период с 28 февраля 2022 года по 30 сентября 2022 года по запросу может быть предоставлен льготный период с отсрочкой платежей по кредиту на срок до 6 месяцев и снижением процентной ставки до 0%.
Кроме того, до 30 сентября 2022 года всем обратившимся заемщикам Агентство не будет начислять неустойки, штрафы, пени и иные санкции, возникшие после 28 февраля 2022 года. До 31 декабря 2022 года также будут приостановлены процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание.
Данные меры позволят поддержать заемщиков в сложный период и обеспечить реальное планомерное пополнение конкурсной массы ликвидируемых банков в будущем.
Для того, чтобы воспользоваться льготными условиями, заемщику необходимо направить соответствующее обращение в агентство с приложением подтверждающих документов.
Полная информация о порядке применения мер поддержки заемщиков, документах и способах подачи заявления в агентство будет размещена на сайте АСВ в разделе «Для заемщиков ликвидируемых банков»в ближайшее время.
Фото: pixabay.com