Общество 04.03.2022 в 13:41

В Бурятии РЖД помогает устраивать солонцы для дикого оленя и изучать байкальскую нерпу

РЖД и республика у Байкала продолжают реализацию совместного плана природоохранных мер
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В Бурятии РЖД помогает устраивать солонцы для дикого оленя и изучать байкальскую нерпу
Компания РЖД и Бурятия продолжают реализацию плана дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве и реконструкции объектов БАМа и Транссиба.

Всего до 2024 года в границах республики планируется выполнить 47 природоохранных мероприятий, большая часть из которых предполагает реализацию на постоянной основе, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Ход выполнения плана стороны обсудили на очередном заседании рабочей группы, которое состоялось 3 марта в Улан-Удэ с участием начальника департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» Андрея Лисицына, представителей правительства Бурятии и общественной палаты региона.

В числе основных пунктов плана – запуск  системы экологического контроля на строительных объектах БАМа и Транссиба, расположенных в границах республики. Так, в Северобайкальске была создана современная экологическая лаборатория, ставшая частью центра охраны окружающей среды ВСЖД. С 2021 года на севере Бурятии базируется передвижная лаборатория на базе автомобиля КамАЗ. В ее задачи входит контроль атмосферного воздуха на строительных объектах БАМа.

В рамках общественного контроля продолжает свою работу «горячая линия» по вопросам организации природоохранных мероприятий -  8-800-2000-665. Организуются выезды представителей общественности, экологов и журналистов на строительные объекты. Кроме этого, вся актуальная информация по природоохранной деятельности компании ОАО «РЖД» размещается на выставочных экспозициях, установленных на вокзалах Улан-Удэ, Северобайкальск, Танхой, Мысовая, Таксимо.

Особое внимание уделяется дополнительным мероприятиям по сохранению уникальной природы региона. Только в 2021 году в центральной экологической зоне Байкальской природной территории ОАО «РЖД»  выполнено 16 проектов по сохранению и восстановлению редких животных, в том числе - занесенных в Красную книгу. За счет благотворительной помощи компании созданы искусственные солонцы для дикого северного оленя, сооружены места гнездования для орлана-белохвоста и амурского кобчика, а также проведена научная экспедиция по изучению байкальской нерпы.

В качестве восстановительных мероприятий на территории Республики Бурятия при участии ОАО «РЖД»  посажено более 20 гектаров леса, установлено более 7 км шумозащитных экранов, а при строительстве Байкальского тоннеля в  Селенгу выпущено почти 7 тысяч мальков осетра.

Продолжает компания ОАО «РЖД» участвовать в формировании экологической культуры и экологическом просвещении населения.  В Бурятии одним из направлений этой работы становятся масштабные экологические акции на побережье Байкала, а также проведение традиционной Байкальской международной экологической школы на ст. Танхой.

Фото: Ф.Мартусов/Байкальский заповедник
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