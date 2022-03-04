Общество 04.03.2022 в 14:13

В Бурятии возник ажиотаж на авиабилеты в Монголию

Из-за всплеска интереса открывается второй рейс
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Текст: Лев Хандажапов
В Бурятии возник ажиотаж на авиабилеты в Монголию
Об этом рассказал «Номер один» директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- У нас ажиотаж на Улан-Батор, люди в очереди стоят! Причем летят и наши люди, и жители Монголии.

Также директор аэропорта добавил, что с 15 марта рейсы до Улан-Батора будут дважды в неделю - по вторникам и субботам. Стоимость билета - 20 тысяч рублей. 

Отметим, на фоне закрытия воздушных границ Евросоюза и США в Бурятии слетел только прямой рейс до Тайланда. Авиакомпания S7 отменила вылеты из Улан-Удэ до 30 апреля. 

- Если Пхукет у нас слетел по понятным причинам, то Омск – это временно. Компания «Ред вингс» проводит ремобилизацию - перестановки с своими воздушными судами, - добавил Дмитрий Гармаев. 

Фото Номер один


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