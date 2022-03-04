В Бурятии возник ажиотаж на авиабилеты в Монголию

Об этом рассказал «Номер один» директор аэропорта Дмитрий Гармаев.- У нас ажиотаж на Улан-Батор, люди в очереди стоят! Причем летят и наши люди, и жители Монголии.Также директор аэропорта добавил, что с 15 марта рейсы до Улан-Батора будут дважды в неделю - по вторникам и субботам. Стоимость билета - 20 тысяч рублей.Отметим, на фоне закрытия воздушных границ Евросоюза и США в Бурятии слетел только прямой рейс до Тайланда. Авиакомпания S7 отменила вылеты из Улан-Удэ до 30 апреля.

- Если Пхукет у нас слетел по понятным причинам, то Омск – это временно. Компания «Ред вингс» проводит ремобилизацию - перестановки с своими воздушными судами, - добавил Дмитрий Гармаев.

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