Общество 04.03.2022 в 15:55

Глава Бурятии может войти в совет директоров авиакомпании "Аврора"

Это даст возможность лоббировать интересы региона
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Текст: Лев Хандажапов
Глава Бурятии может войти в совет директоров авиакомпании "Аврора"

Депутаты Народного Хурала поддержали принятие изменений в закон республики «Об общих принципах управления государственной собственностью Республики Бурятия». Они позволят руководителю региона войти в состав Совета директоров авиакомпании "Аврора".

Данный проект закона был внесен в целях представления интересов республики в сфере обеспечения доступности воздушных перевозок населению, возможности участия в решении вопросов государственного регулирования деятельности перевозчика в части сдерживания тарифов, устанавливаемых для межрегиональных маршрутов республики. Глава Бурятии Алексей Цыденов уже выразил согласие на включение его кандидатуры в состав Совета директоров Общества.

Как пояснил председатель комитета по экономической политике Анатолий Кушнарев, 5 апреля 2021 в собственность республики был приобретен пакет акций АО «Авиакомпания «Аврора» в количестве 38 861 штук номинальной стоимостью 10 рублей. Также в настоящее время ведутся переговоры с «Ростехом». По их итогам Бурятия рассчитывает на место в совете директоров АО «Вертолеты России», которое входит в госкорпорацию. Напомним, в состав «Вертолетов России» входит «Улан-Удэнский авиационный завод».

Действующее региональное законодательство не содержит норм, согласно которым вышеуказанные лица могут быть представителями Республики Бурятия в органах управления хозяйственных обществ с участием республики в уставных капиталах. Представленный законопроект устраняет данный пробел, а также определяет некоторые особенности представительства высшего должностного лица республики, сообщает пресс-служба Народного Хурала. 


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